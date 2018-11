Jambon ziet geen link met “extremistische partijen” bij brandstofprotest, tekorten bij tankstations nemen af

Brussel - Volgens minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon zijn bij het brandstofprotest in ons land enerzijds “vreedzame actievoerders” en anderzijds “amokmakers en geweldplegers” betrokken. Een link met extremistische partijen kan voorlopig niet aangetoond worden. Dat heeft de N-VA-minister maandag in het VRT-radioprogramma De Ochtend gezegd.

Na fel protest vorige week en ontsporende situaties in Charleroi afgelopen weekend is het in de nacht van zondag op maandag “relatief rustig” gebleven, aldus Jambon. Maar de politie blijft waakzaam. “Het is niet omdat het één nacht rustiger is, dat het protest voorbij is”, stelt Jambon.

Volgens Jambon hebben de veiligheidsdiensten de profielen van de actievoerders onder de loep genomen. Langs de ene kant gaat het om mensen die op vreedzame manier actievoeren en langs de andere kant gaat het om “amokmakers en geweldplegers”. Het gaat dan vooral om mensen die bij het gerecht bekend zijn voor gewelddelicten, diefstallen of slagen en verwondingen.

“Link met extremistische partijen niet aangetoond”

Of er ook politieke motieven achter zitten, is volgens Jambon niet zeker. “Een link met extremistische partijen kan ook niet aangetoond worden”, klinkt het.

Er zijn ook signalen dat het protest zou overwaaien naar Vlaanderen. “We volgen dat op. We zien hier en daar berichten opduiken op sociale media. Maar op het terrein zijn er nog geen indicaties dat het ook al gebeurt”, besluit Jambon.

Tekorten verminderd

Ondertussen is het aantal tekorten aan brandstoffen in tankstations als gevolg van acties van de “gele hesjes” fors verminderd in vergelijking met vorige vrijdag, met uitzondering van Charleroi en de regio rond La Louvière. Dat is maandagochtend vernomen bij brandstoffenfederatie Brafco.

Zo is het brandstofdepot van Wierde, bij Namen, volledig vrijgegeven. Het depot was al een tiental dagen geblokkeerd door actievoerders van de “gele hesjes”, een beweging die protesteert tegen de hoge brandstofprijzen.

Problemen zijn er wel nog aan het brandstofdepot van Feluy, waar nog steeds “gele hesjes” actief zijn rond de site.