Politie brengt vrouw die op bevallen staat naar ziekenhuis nadat haar man positief blaast tijdens controle

Mechelen / Willebroek - De lokale politie Mechelen-Willebroek voerde dit weekend opnieuw alcohol- en drugscontroles in het verkeer op diverse locaties in Mechelen en Willebroek. Bij één van die controles hield de politie een koppel aan dat op weg was naar het ziekenhuis. De vrouw moest hoogdringend bevallen, maar haar man blies positief. Het was overigens niet de enige opmerkelijke vaststelling van de politie dit weekend.

Bij de ademtest bleek dat de man te veel had gedronken. Hij blies positief en moest zijn rijbewijs zes uur inleveren. Zijn vrouw moest echter hoogdringend bevallen, dus bracht de politie haar in allerijl naar het ziekenhuis. De echtgenoot werd na de vaststellingen ook naar het ziekenhuis gebracht door de politie. Het is nog niet bekend of hij daar op tijd aankwam.

In totaal werden 1186 ademtests afgenomen. 32 bestuurders testten positief: 26 wegens strafbare alcoholopname in het verkeer, 3 wegens drugs in het verkeer en 3 wegens strafbare alcoholopname én drugs in het verkeer tegelijkertijd.

Taxichauffeur betrapt op cannabis op eerste dag

Tijdens een andere controle betrapte de politie een taxichauffeur die een verbodsbord negeerde aan het station in Mechelen. Daar staat een boete van 174 euro op. Tot grote verbazing van de agenten legde de man een positieve speekseltest af door het gebruik van cannabis. De man was aan zijn eerste werkdag als taxichauffeur bezig. Hij moest zijn rijbewijs alvast meteen inleveren voor 15 dagen.

18-jarige zonder rijbewijs dooft zijn lichten

Op de N16 in Willebroek probeerde een bestuurder aan de controlepost van de politie te ontkomen. Hij stopte bruusk en doofde de lichten in het donker toen hij in de verte het verkeersdispositief van de politie opmerkte. Vervolgens reed hij snel achteruit, een overtreding van de vierde graad.

Normaal wordt het rijbewijs bij zo’n overtreding meteen ingetrokken voor 15 dagen… maar de jongeman bleek geen rijbewijs te bezitten. Hij was op weg met de wagen van zijn grootmoeder, die hij had wijsgemaakt dat hij wél een rijbewijs had. Ook zij krijgt een PV omdat ze haar auto toevertrouwde aan persoon zonder rijbewijs.

Vrouw kan niet aan de pedalen

Een bestuurder veroorzaakte in de Eikestraat in Mechelen een ongeval. De man ontkende aanvankelijk dat hij de bestuurder van het voertuig was en vertelde aan de politie dat zijn vriendin aan het stuur zat.

Dat kon echter niet, want toen de politie de stand van de bestuurdersstoel bekeek, bleek dat de vriendin nooit met haar voeten aan de pedalen kon. Hierop viel de betrokkene door de mand. Hij gaf toe dat hij wel degelijk de bestuurder was. Hij had 1,7 gram pro mille alcohol in zijn bloed.