Vissers vangen per ongeluk gigantische schildpad

Filipijnse vissers hebben donderdag per ongeluk een gigantische schildpad gevangen. "Toen we zagen dat het dier in ons net zat, hebben we het meteen aan wal gebracht", aldus een van de vissers. Samen met wat omstaanders hebben ze de lederschildpad, die zo'n 370 kilo weegt, terug de zee in geduwd. Eerder dit jaar hadden andere vissers ook een lederschildpad gevangen, maar toen met de intentie om het dier te redden. De schildpad was helemaal in plastic gewikkeld, en overleed niet veel later doordat er te veel plastic in de maag zat.