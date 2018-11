Jeanne (103) keert terug naar kasteel: “Twee jaar lang slaafje van kasteelvrouw geweest”

Sint-Truiden -

De 103-jarige Jeanne Dubois keert na 90 jaar terug naar het kasteel Peten in Velm, waar ze als 15-jarige destijds begon als dienstmeisje. De kranige vrouw trok begin dit jaar voorgoed de deur van haar woning in Brustem achter zich dicht. Haar huis ruilde ze in voor Triamant, gevestigd in het oude kasteel. Daar leeft ze samen met verschillende generaties, waarbij de jongste inwoner maar liefst 103 jaar jonger is dan zijzelf. “Het was de moeilijkste beslissing uit mijn leven”, zegt Jeanne.