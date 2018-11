Nieuwe halte Brussel Noord-bussen is illegaal: rijstrook is geen stopplaats

Brussel - De Lijn dacht de oplossing te hebben gevonden voor de transmigranten die de busstopplaats in Brussel-Noord een onveilig gevoel geven. De stopplaats verleggen naar de nabije Vooruitgangsstraat. “Mag niet”, zegt de politie. “De bussen stoppen nu op een rijstrook waar ze niet mogen blijven stilstaan.” De Lijn reageert: “We weten het maar een andere oplossing is er niet.”

Wat voorafging. Het station Brussel Noord is tegenwoordig het toevluchtsoord van transmigranten. Zij zoeken beschutting tegen de regen en de kou, onderaan het station. Net daar waar de bussen van De Lijn de passagiers afzetten en oppikken. De transmigranten zorgen voor veel overlast.

De Lijn vroeg een oplossing. Die komt er (nog) niet. Dus stopt de vervoersmaatschappij niet langer in Brussel-Noord maar 500 meter verder aan het Rogierplein. Vanmorgen ging de nieuwe regeling in. De passagiersvereniging TreinTramBus ging kijken en zag dat het niet goed is.

“De bussen van De Lijn houden nu halt midden de Vooruitgangsstraat”, zegt Stefan Stynen van TreinTramBus. Daardoor ontstaan er twee problemen. Eén: overstekende voetgangers hebben door die muur van bussen geen zicht meer op het verkeer ernaast en zijn zelf ook niet meer goed zichtbaar. En twee: de busbaan is niet meer bruikbaar voor onder andere de bussen van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB.”

Aan het Brusselse nieuwsplatform Bruzz zei Stynen nog: “Het comfort is nihil. Het regende vanochtend, maar er was amper plaats om te schuilen voor de reizigers. Die luifel op het Rogierplein ligt daarvoor te ver van de bussen.” De nieuwe busregeling zet passagiers dus letterlijk in de kou en de regen.

Illegale files

Intussen is een nieuw probleem opgedoken. De bussen van De Lijn die op de Vooruitgangsstraat in file staan aan te schuiven richting de nieuwe vertrekhalte aan het Rogierplein, zijn in overtreding. Dat meldt nieuwssite Bruzz . Het gaat om een busbaan waar bussen niet stil mogen staan.

De bussen stoppen daar nu om reizigers te laten uitstappen. Een tiental meter verder pikken ze de volgende reizigers weer op.

"De baan is weliswaar voorbehouden voor bussen, maar er moet op gereden worden en er mag niet op geparkeerd worden", zegt Audrey Dereymaeker, woordvoerster van de politiezone Brussel-Noord. Voetgangers en autobestuurders uit de aansluitende straten moeten zich nu tussen de bussen manoeuvreren.

Toch grijpt de politie voorlopig niet in. Er is overleg aan de gang met De Lijn om tot een oplossing te komen. "We hebben nog geen klachten gehad, maar de politie die vanmorgen ter plekke was, heeft vastgesteld dat dit geen goede situatie is", aldus Dereymaeker.

Blijven praten

Astrid Hulhoven, woordvoerster van De Lijn zegt dat ze beseffen dat de bussen daar niet mogen stoppen. “Maar een andere oplossing is er niet.” Hulhoven zegt dat ondertyssen de gesprekken tussen de lijn en de verschillende instanties die over de problemen aan Brussel Noord gaan, blijven doorgaan.