Dodelijk ongeval op E42: man verliest controle over het stuur, zwangere vrouw en ongeboren baby overleden

Bij een dodelijk ongeval op de E42 ter hoogte van Fleurus zijn zondagavond een zwangere vrouw en haar ongeboren kind om het leven gekomen. Om nog onbekende redenen verloor de bestuurder de controle over het stuur, hij kon zichzelf uit het wrak bevrijden, dat meldt Sudinfo.

Een vreselijk drama op de E42 afgelopen zondag: een bestuurder verloor om nog onbekende redenen de controle over het stuur. De wagen donderde over de vangrails en kwam naast de snelweg tot stilstand. De passagier, een zwangere vrouw, droeg geen veiligheidsgordel, aldus een woordvoerder van de lokale politie. “Ze was aan het einde van haar zwangerschap”, klinkt het.

“De bestuurder heeft zich uit het wrak kunnen kruipen, de vrouw is door de brandweer bevrijd moeten worden”, aldus nog de woordvoerder. De artsen van de MUG konden de vrouw en het kind niet redden. Ze is ter plekke overleden aan haar verwondingen.

Het is een hardnekkig misverstand dat zwangere vrouwen beter geen gordel dragen in de wagen. Sinds 2011 zijn zwangere vrouwen verplicht een veiligheidsgordel te dragen.