Sportvakbond hekelt harde taal van De Block: “Ze gaat in tegen gemaakte afspraken en miskent sociaal overleg”

Brussel - ACV Sporta neemt minister van Sociale Zaken Maggie De Block op de korrel. De manier waarop de Open Vld-minister heeft aangekondigd dat ze de sociale voordelen van clubs en spelers wil aanpakken, is niet naar de zin van de spelersvakbond. De organisatie verwijt De Block dat ze “ingaat tegen gemaakte afspraken”.

Onmiddellijk na het uitbreken van het voetbalschandaal kondigde minister van Sociale Zaken Maggie De Block aan dat ze wou morrelen aan de RSZ-voordelen van de clubs. Midden oktober zei de Open Vld-minister dat ze een signaal verwachtte van de clubs en de sportwereld. Maar volgens De Block is dat signaal uitgebleven. “Ik vroeg een signaal, maar heb het niet ­gekregen”, zei De Block in een aantal weekendkranten. “Omdat concrete resultaten uitblijven, heb ik mijn diensten op­gedragen een voorstel uit te werken om het RSZ-voordeel af te schaffen of af te bouwen.”

“Miskenning van ons sociaal overleg”

Spelesvakbond ACV Sporta is niet opgezet met die démarche van De Block. Volgens de vakbond was er in overleg met de sector afgesproken dat er tegen januari voorstellen zouden geformuleerd worden. “Het is dan ook verwonderlijk dat minister De Block op 24 november beweert dat er geen signaal is gekomen uit de voetbalsector. Dit is tegen de gemaakte afspraken en lijkt een miskenning van ons sociaal overleg”, zegt Dirk De Vos, nationaal verantwoordelijke van ACV Sporta.

De organisatie zelf pleit voor “een geleidelijke verhoging van de RSZ zoals dat in 2002 werd voorgesteld”. “Daarnaast kan er gekeken worden of de hoge lonen ook niet onmiddellijk dienen aangepakt. De 80 procent bedrijfsvoorheffing die naar de clubs gaat, dient echter voor de jeugdwerking gebruikt”, aldus De Vos.