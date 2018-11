COLUMN. De ‘selfie-quadcopter’: het ideale cadeau?

Ik dacht: spoedig raken we het wel beu om foto’s van onszelf te nemen. Elke keer weer je eigen hoofd, dat gaat toch vervelen? Mij ­alvast wel. Ik ben geen grote selfie-fan. Af en toe waag ik me eraan, om gek te doen of ­omdat ik hoop dat ik er die dag goed uitzie. Dan kijk ik in de lens en valt dat best een beetje tegen. Maar ik zet toch door, vast­besloten mijn zelfvertrouwen op te krikken.