Notoire “Kapelletjesverkrachter” krijgt opnieuw vier jaar cel

Brugge / Gistel - Een Bruggeling die in 2004 tien jaar cel kreeg voor een reeks verkrachtingen, onder meer in een Gistelse kapel, heeft in de Brugse rechtbank opnieuw vier jaar effectieve celstraf gekregen. De man probeerde in Brugge een negentienjarig meisje te verkrachten, maar het meisje verzette zich hevig en kon ontkomen. Het openbaar ministerie had acht jaar cel gevorderd. Na zijn celstraf zal D. nog vijf jaar onder toezicht staan van de strafuitvoeringsrechtbank, die hem desgewenst opnieuw achter de tralies kan zetten.

In 2002 verkrachtte Bart D. (50) in een kapel in Gistel een meisje, terwijl haar vriendje onder bedreiging van een vuurwapen moest blijven toekijken. De feiten leverden D. zijn bijnaam Kapelletjesverkrachter op. Eind 2004 werd D. voor die feiten en nog vier andere verkrachtingen in onder meer Oostkamp en Brugge veroordeeld tot tien jaar effectieve celstraf en tien jaar terbeschikkingstelling van de regering. Na zijn vrijlating werd D. onder elektronisch toezicht geplaatst en ging hij voor zijn seksuele problematiek in behandeling in het psychiatrisch centrum in Beernem. Maar dat weerhield er hem niet van om op 17 juli vorig jaar opnieuw toe te slaan.

“Blijvend gevaar voor de maatschappij”

Die nacht keerde een negentienjarig meisje na een avondje uit op de Brugse Eiermarkt met haar fiets huiswaarts. Op enkele honderden meter van haar woning reed Bart D. de jonge Brugse klem met zijn oude Mercedes. De man trok haar van haar fiets, duwde haar tegen de grond en trok haar trui omhoog. Maar het meisje beet haar belager in de borst en schopte hem hard in het kruis. Intussen kwam haar moeder ter plaatse - het meisje had haar gebeld op het moment dat ze werd klemgereden - en joeg de dader weg.

Bart D. kwam pas tien maanden na de feiten als dader in het vizier. Via het Google-account op zijn smartphone kon hij aan de plaats van de feiten gelinkt worden. Het meisje kon ook zijn wagen en uiterlijk beschrijven. “Ondanks haar ongelofelijke moed is mijn cliënte getraumatiseerd door de feiten en durft ze na zonsondergang niet meer op straat te fietsen”, aldus advocaat Frank Scheerlinck, die D. omschreef als een blijvend gevaar voor de maatschappij.

“Ik heb dat meisje niet aangeraakt”

Zelf vroeg de man de vrijspraak op basis van twijfel. “Ik ben die avond met mijn zus op café geweest in Brugge en daarna ben ik rechtstreeks naar Beernem teruggereden. Ik heb dat meisje niet aangeraakt”, beweerde hij tijdens het proces. Maar aan die uitleg hechtte de rechter maandag geen geloof. Aan het meisje - intusssen twintig - kende de rechter een schadevergoeding toe van 3.100 euro. “Hij heeft iets bijzonder kostbaars van mij afgenomen, namelijk mijn onbezonnenheid”, snikte ze tijdens de pleidooien.