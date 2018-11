Uitgeleende voetballer van AS Roma veroordeeld tot 46 maanden cel voor reeks gewapende overvallen

Turnhout / Geel / Ravels / Westerlo - De correctionele rechtbank in Turnhout heeft een voormalige profvoetballer van AS Roma schuldig bevonden aan een reeks gewapende overvallen in Turnhout, Geel en Ravels.

De twintiger is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 46 maanden, waarvan 26 maanden effectief. De kompaan van de man, een twintiger uit Nederland, krijgt ook een celstraf van 46 maanden, maar bij hem zijn 20 maanden daarvan effectief.

Het duo is schuldig bevonden aan enkele gewapende overvallen op gokkantoren, een benzinestation en een warenhuis tussen 25 december 2017 en 25 januari 2018. Eén van de daders was een profvoetballer die op het moment van de overvallen door het Italiaanse AS Roma was uitgeleend aan KVC Westerlo. De politie kwam de voetballer als verdachte op het spoor op basis van camerabeelden, nummerplaatlezers en telefonieonderzoek.