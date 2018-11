Chinese wetenschappers: “Hebben de eerste genetisch gemanipuleerde baby’s gemaakt die HIV resistent zijn”

Chinese wetenschappers claimen dat de eerste genetische gemanipuleerde baby’s gezond en wel geboren zijn. De meisjes heten Lulu en Nana en zouden resistent zijn aan het HIV-virus. Dat meldt AP. De verzamelde academische wereld reageert onthutst op het experiment. Het genetisch manipuleren van mensen wordt doorgaans onethisch bevonden. Ook zijn de beweringen van de wetenschappers nog niet geverifieerd. Zijn universiteit zegt overigens geen weet te hebben van het experiment.

Dokter He Jiankui zegt aan persagentschap AP embryo’s voor zeven koppels gewijzigd te hebben. De genetische manipulatie vond plaats na in vitro-fertilisatie. In totaal leidde dat tot 11 ingeplante embryo’s. Daarvan zou één zwangerschap geleid hebben tot een gezonde tweeling.

He Jiankui Foto: AP

Jiankui en zijn collega’s zeggen de CRISPR-cas9-techniek te hebben gebruikt. CRISPR-cas9 kan heel precieze veranderingen teweegbrengen in DNA.

Tot heden werd de techniek enkel gebruikt om genetische ziektes bij individuen te bestrijden door defecte genen (die de erfelijke aandoening veroorzaken) te verwijderen en vervangen. De patiënt geeft die DNA-wijzigingen echter niet door aan zijn nageslacht. Door de techniek toe te passen op embryo’s worden die wijzigingen wel erfelijk, aldus Jiankui.

Geen designerbaby’s

Het is volgens hem dan ook niet de bedoeling om designerbaby's te creëren, maar wel om genetische aandoeningen de wereld uit te helpen en om de mensheid bepaalde nieuwe genetische kenmerken mee te geven. Nieuwe eigenschappen, zoals in zijn experiment: resistentie aan HIV, het virus dat AIDS veroorzaakt. Specifiek: in het DNA van de embryo’s die geleid hebben tot de tweeling, werd het CCR5-gen uitgeschakeld. Dat gen is verantwoordelijk voor het celmembraan waardoor het HIV-virus een celkern binnen kan om zich vervolgens te vermenigvuldigen.

Hij gaf ook nog te kennen een paper te publiceren over de erg controversiële procedure. Volgens hem was de procedure succesvol en “was geen enkel ander gen veranderd naast datgene dat HIV-infectie moet voorkomen”. De identiteit van de ouders en de baby’s blijft geheim. De wetenschapper stelde wel dat de vader HIV heeft en wou voorkomen dat zijn kinderen worden gediscrimineerd.

Immoreel

De aankondiging krijgt heel wat kritiek. De Southern University of Science and Technology zei zelf in een reactie geen weet te hebben van een experiment met genetische modificatie. He Jiankui is een professor aan de afdeling biologie van de universiteit. De instelling stelde dat het experiment een ernstige schending van de ethiek is. De universiteit zal de claim van de wetenschapper onderzoeken.

Doorgaans wordt genetische manipulatie op mensen, laat staan op embryo’s, als uitzonderlijk onethisch beschouwd. In China is het bij wet verboden om mensen te klonen, maar voor genetische manipulatie zijn de wetten veel vager. Naar eigen zeggen hebben de Chinese onderzoekers dit gedaan in de strijd tegen HIV, wat in China een groot probleem is. Maar gezien dat HIV intussen niet meer beschouwd wordt als een dodelijke aandoening en relatief goed te behandelen is, is dit geen geldig argument aldus het gros van de academische stemmen die AP aan het woord laat.

Ook Chinese kritiek

Ook binnen China wordt het experiment met klem veroordeeld. Meer dan 100 Chinese wetenschappers tekenden protest aan in een open brief. “Directe experimenten op mensen kunnen enkel als krankzinnig worden omschreven”, aldus de brief, door 122 wetenschappers ondertekend. Het is weliswaar mogelijk, dat de kinderen voor een bepaalde tijd gezond zijn. “Maar de potentiële risico’s en schade voor de gehele mensheid die in de toekomst kunnen ontstaan door een ongerechtvaardigd gebruik van de procedure, zijn onmeetbaar.” Het experiment is “een zware klap voor de wereldwijde reputatie van de Chinese wetenschap”.

Toezichthouders moeten snel reageren en het voorval bestuderen, aldus nog de wetenschappers. “De doos van Pandora is geopend en we hebben nu misschien een kans die weer te sluiten, vooraleer de schade onherstelbaar is.”

Klopt dit wel?

De claims van de onderzoekers werden (nog) niet gepubliceerd en zijn dus (nog) niet geverifieerd door andere academici. Jiankui beloofde meer uitleg bij zijn onderzoek komende dinsdag op een conferentie over genetische manipulatie in Hongkong.