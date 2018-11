Man overleeft ongeluk, stapt uit auto en wordt doodgereden door vrachtwagen

Een Nederlandse man is zondagnacht overleden bij een tragisch ongeval nadat hij aanvankelijk nog levend uit zijn auto kon kruipen. De man liep vervolgens weg over de snelweg en werd overreden door een vrachtwagen.

Rond 01.00 uur botste de man op de A50 nabij het Nederlandse Wolfheze met zijn auto tegen een vangrail. Uiteindelijk kwam hij midden op de weg tot stilstand. Daar hielpen omstanders hem uit de auto.

Onder meer een gezin met een kind zou hebben geholpen. Zij kregen de man uit de auto. Vervolgens zou de man zijn geschept door een vrachtwagen toen hij over de snelweg wegliep. Hij overleefde de klap niet.

Ooggetuigen geschokt

De snelweg was richting Arnhem tot ongeveer 04.30 uur gesloten. De politie heeft meerdere getuigen en aanwezigen gesproken en komt tot de conclusie dat het vermoedelijk om een zelfmoord gaat. “Alles wijst op suïcide”, aldus een politiewoordvoerder.

Of het eerste ongeluk ook al een poging tot zelfmoord was, is niet duidelijk. “Dat zullen we nooit weten.”

Alle omstanders worden opgevangen door Slachtofferzorg en door een speciaal team van de politie. “Een aantal mensen was getuige”, vertelt een politiewoordvoerder. “Als je iemand zichzelf dat ziet aandoen, heeft dat een behoorlijke impact.”

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan telefonisch terecht bij Tele-Onthaal op het gratis nummer 106 en op de website www.tele-onthaal.be, of bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.