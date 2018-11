Verkrachting voortaan altijd bestraft

Als een rechter een verkrachting bewezen acht, zal hij ook een straf moeten opleggen. Dat staat in het nieuwe strafwetboek, zegt justitieminister Koen Geens (CD&V). Hij schrapt de opschorting van de uitspraak, een gunst die soms wordt gegeven aan mensen met een blanco strafblad. Die krijgen dan geen straf en de uitspraak komt niet op het bewijs van goed gedrag en zeden.

Voor een verkrachting zonder verzwarende of verzachtende omstandigheden is de straf straks vijf tot tien jaar cel. Nu is dat in de praktijk maximaal vijf jaar.