Nederlandse steden willen boerkaverbod niet naleven

De burgemeesters van Utrecht, Rotterdam en Amsterdam zijn niet van plan om gehoor te geven aan een nieuwe wet in Nederland. Het Nederlandse parlement stemde onlangs een verbod op kledij dat het gezicht bedekt in het onderwijs, in ziekenhuizen, overheidsgebouwen en het openbaar vervoer. Het verbod slaat zowel op boerka’s, nikabs als bivakmutsen.

De discussie kwam op gang nadat de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema van GroenLinks, tijdens een gesprek met jongeren zei dat Amsterdam geen gevolg zal geven aan het boerkaverbod.

“Het past niet bij Amsterdam dat we vrouwen uit de tram halen omdat ze een nikab dragen. Dat is toch onbespreekbaar”, zei Halsema, die eraan toevoegde dat ze er wel problemen mee heeft als vrouwen gedwongen worden hun gelaat te bedekken. Ze vindt ook dat de wet wel heel drastisch is in vergelijking met de omvang van het fenomeen.

Ook in Utrecht zal het boerkaverbod niet stikt worden nageleefd. “We geven handhaving van deze wet niet de hoogste prioriteit”, aldus een woordvoerder van de gemeente Utrecht aan de Nederlandse krant De Volkskrant.

In Rotterdam zullen er geen agenten speciaal de straat op worden gestuurd om het verbod te handhaven. “Wij zeggen in Rotterdam niet dat we een wet niet gaan handhaven”, aldus een woordvoerder van burgemeester in Rotterdam Ahmed Aboutaleb. “Alle wetten die in Nederland gelden, gelden ook in Rotterdam. Maar ook bij ons zal het niet de hoogste prioriteit hebben.”

Kritiek

Halsema kreeg kritiek uit VVD-hoek. “Niemand staat boven de wet, ook de burgemeester van Amsterdam niet”, zei VVD-staatssecretaris van Defensie Barbara Visser.

Het plan voor een voor een boerkaverbod kwam oorspronkelijk van PVV-leider Geert Wilders. Later namen de kabinetten Rutte I en II het voorstel over. In juni stemde het Nederlandse parlement in met het verbod. Wie zich er niet aan houdt, riskeert een boete van 410 euro.