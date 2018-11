Dit is het moment waarop Oekraïens schip geramd wordt

De spanningen tussen Rusland en Oekraïne lopen hoog op. Zondag werd een Oekraïense sleepboot geramd door een Russisch schip in de straat van Kertsj, die de Zwarte Zee met de Zee van Azov verbindt.

De straat van Kertsj ligt tussen de Krim en het Russische vasteland. Volgens Russische autoriteiten staken de drie Oekraïense schepen de grens illegaal over. De Oekraïense president Petro Porosjeko meldt dat het parlement maandag beslist over de mogelijke invoering van het krijgsrecht. Dat betekent niet dat Oekraïne een offensief zal lanceren, maar dat 'het grondgebied en de veiligheid van de burgers beschermd zal worden'. Op vraag van Rusland en Oekraïne komt de VN-veiligheidsraad maandag in spoedzitting bijeen om het conflict zo snel mogelijk te de-escaleren.

De laatste maanden wordt de Zee van Azov, een deel van de Zwarte Zee, steeds meer het decor van de spanningen tussen beide buurlanden. Rusland controleert de toegang tot de Zee van Azov door de Straat van Kertsj en wordt door Oekraïne beschuldigd van pesterige controles van schepen die aanmeren in Oekraïense havens zoals Marioepol of Berdjansk.