Waarom de Koninklijke Sterrenwacht vanavond een schietgebedje zegt

Het wordt nagelbijten, maandagavond om kwart voor negen op de Koninklijke Sterrenwacht. Landt of crasht het ruimtetuig InSight op Mars? “Hopelijk landt hij veilig. Dan kunnen wij de volgende twee jaar de buik van Mars bestuderen”, zegt Tim Van Hoolst van de sterrenwacht. “Maar de helft van dit soort landingen mislukt wel.”

“Alsof je na een ruimtevlucht van 485 kilometer een auto op Mars moet laten landen. In verschrikkelijke atmosferische toestanden. Helse winden en tot -120 graden koud. Zo ongeveer moet je de landing van InSight voorstellen”, zeggen de wetenschappers van onze Koninklijke Sterrenwacht.

“Ja, het kan mislukken. Van de voorbije missies zijn toch de helft gecrasht”, zegt Tim Van Hoolst. “De laatste tijd ligt het slaagpercentage iets hoger. Grootste probleem is de snelheid waarmee de Mars-lander op zijn doel afstormt: 20.000 kilometer per uur. Parachutes en bijraketten moeten de val breken. Maar dat is nog niet alles: InSight moet ook nog eens op de juiste plaats landen: een effen vlakte. Het is veel gevraagd maar als het lukt, krijgen we eindelijk een kijk in de buik van Mars en kunnen we misschien verklaren waarom de planeet een beetje wankelt. Want dit is het unieke aan deze missie: voor het eerst wordt de ondergrond van Mars bestudeerd. ”

Buikbewegingen volgen

Hierbij is ons land nauw betrokken. Onze sterrrenwacht zal de info die de - even diep ademen - Rotation and Interior Structure Experiment - of korter de RISE - verwerken. Dat is een radioinstrument dat onderaan de lander is gemonteerd. Dat instrument zal de radiosignalen tussen de aarde en Mars analyseren.

“Die golven zullen ons veel leren over de kern van Mars. Allicht bestaat die uit ijzer. maar vast of vloeibaar? Dat interesseert ons. Mars gedraagt zich namelijk vreemd. De planeet kantelt soms een beetje. En misschien komt dat door de samenstelling van de kern. We zullen de buikbewegingen van Mars een Mars-jaar - dat staat gelijk aan twee aard-jaren - volgen.”

Recorddiepte

Het tweede instrument dat de InSigfht dropt is een “warmteflux sensor” die vastzit aan het uiteinde van een boorknop. “We gaan dus boren op Mars. Vijf meter diep. En dat is een nieuw record. Eerder boorde NASA slechts enkele centimeter onder het Mars-oppervlakte. Nu dus vijf meter. Daar wordt dan een sensor geplaatst, die ons zal leren hoe snel Mars afkoelt.”

En dan is er nog de seismometer, die info zal doorstralen over de Mars-bevingen. “Je ziet, deze missie richt zich helemaal op de ondergrond”, zegt Tim Van Hoolst.

Marsmannetjes

Maar eerst is er dus die riskante landing maandagavond. “InSight heeft ook een camera aan boord. Die zal ons tonen of het tuig goed is geland en correct staat. En ook als er marsmannetjes in beeld komen. Grapje. Er waren al genoeg Mars-missies om zeker te zijn dat die niet bestaan”, zegt Tim Van Hoolst.