Barcelona mist geblesseerde Suarez tegen PSV, Rakitic en Coutinho opnieuw beschikbaar in Champions League

Barcelona kan woensdag voor de verplaatsing naar PSV Eindhoven, op de vijfde speeldag van de Champions League, niet rekenen op Luis Suarez. De 31-jarige Uruguayaan is twee weken buiten strijd met pijn aan de rechterknie.

Suarez maakte zaterdag in de topper in de Primera Division bij Atlético Madrid (1-1) nog de wedstrijd vol, maar moet nu verstek laten gaan. Ook Arthur trekt niet mee naar Nederland, de Braziliaan heeft last van een overbelasting aan de adductoren. Daarnaast moet tweede doelman Jasper Cillessen geblesseerd afhaken. Hij mist de trip naar zijn vaderland met een beenblessure en ligt twee tot drie weken in de lappenmand.

De blessures zijn een nieuwe opdoffer voor Barça. De Spaanse grootmacht moet de komende weken ook Sergi Roberto missen met een hamstringblessure. Rafinha heeft dan weer zijn voorste kruisband van de linkerknie gescheurd en moet onder het mes. De 25-jarige Braziliaan staat hierdoor wellicht de rest van het seizoen aan de kant. Ook Thomas Vermaelen is nog niet hersteld van de blessure aan de hamstrings die hij vorige maand bij de Rode Duivels opliep.

Ivan Rakitic en Philippe Coutinho, er tegen Atlético niet bij, zijn opnieuw beschikbaar. Barcelona (10 ptn) staat in groep B aan kop, voor Inter (7 ptn). Tottenham (4 ptn) en PSV (1 ptn) volgen. Barça heeft zijn ticket voor de volgende ronde al beet.