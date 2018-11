Als het voetbalseizoen nu zou stoppen, is het (grote) verrassingen tellen in de grootste Europese competities

Het was alweer een druk weekend op de Europese voetbalvelden. Met de nodige verrassingen. Mocht het seizoen nu stoppen, zouden er grote ogen getrokken worden.

La Liga: Sevilla en Stuani

In Spanje gaat het er dit seizoen vrij gek aan toe. Na dertien speeldagen gaat niet FC Barcelona of Real Madrid aan de leiding, en zelfs niet Atlético Madrid. De eer van competitieleider is weggelegd voor… Sevilla. De club van trainer Pablo Machin won dit weekend van Real Valladolid (1-0) en telt 26 punten. Dat is er eentje meer dan Barcelona en twee meer dan Atlético. Real is slechts zesde met 20 punten. Momenteel beter dan De Koninklijke: Deportivo Alaves en Espanyol...

En dat is niet alles in La Liga. De topschutterstitel wordt al jaren verdeeld tussen Barcelona en Real. De laatste topschutter die niet tot een van beide topclubs behoorde, was Diego Forlan (Atlético) in 2009. Maar momenteel leidt niet Lionel Messi, Luis Suarez, Gareth Bale of Karim Benzema de dans, wel Cristhian Stuani. De Uruguayaan scoorde tot nu toe 10 van de 16 goals van Girona.

Premier League: Daar is Everton

In Engeland staan er enkel grote namen aan de kop van de topschuttersstand: Sergio Agüero en Pierre-Emerick Aubameyang. Die laatste staat overigens bekend als een “zondagspits”. De Gabonees scoorde namelijk de meerderheid van zijn totale doelpuntensaldo voor de Gunners op de laatste dag van de week: 14 op 16 treffers.

In tegenstelling tot Arsenal doet Manchester United dit seizoen helemaal niet mee bovenin. De Red Devils staan na dertien speeldagen pas zevende met 21 punten en een negatief doelsaldo (20-21). Everton probeert al jaren in de top zes te geraken en staat daar nu toch mooi te pronken met 22 punten. De investeringen lijken eindelijk hun vruchten af te werpen. Geen Europees voetbal voor Man United dus op dit moment. Hoe lang houdt José Mourinho dit nog vol?

Serie A: Parma terug in Europa in?

In Italië lijkt dit seizoen weinig te doen aan het Juventus van Cristiano Ronaldo. De Oude Dame liet nog maar twee punten liggen en telt nu al acht punten meer dan Napoli. Dat liet verrassend punten liggen tegen rode lantaarn Chievo, dat eindelijk zijn eerste punt pakte. De club uit Verona begon de competitie met -3 punten na financieel gesjoemel.

Dan vergaat het Parma een stuk beter. De verloren gegane cultclub is weer helemaal terug en prijkt momenteel op een straffe zesde plaats met 20 op 39. Daarmee zou Parma naar de Europa League mogen, ten kost van onder andere AS Roma, Atalanta, Fiorentina en Sampdoria. Ook Genoa doet voorlopig minder goed dan Parma, maar heeft wel de verrassende topschutter in huis: Krzysztof Piatek (10 doelpunten, eentje meer dan Ronaldo). Bij Parma is Gervinho (ex-Beveren) topscorer met vijf goals.

Bundesliga: Hallo Bayern?

In Duitsland gaat het natuurlijk over Bayern München, maar deze keer niet in de zin van: “Bayern overklast alweer de tegenstand”. Der Rekordmeister is voorlopig pas vijfde met 21 punten uit twaalf wedstrijden. Dat zijn al negen punten minder dan leider Borussia Dortmund, terwijl ook Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt en RB Leipzig op dit moment beter doen. Al deelt niet alleen Bayern in de klappen. Ook Leverkusen (12de) en Schalke 04 (14de) presteren pover.

Bij de topschutters is het koppeltjes kijken. Zowel leider Dortmund als de verrassende nummer drie Frankfurt hebben twee spelers in de top vier. Paco Alcacer (9) en Marco Reus (8) scoorden samen al zeventien keer voor de club van Axel Witsel. Sébastien Haller en Luka Jovic doen met elk negen doelpunten echter nóg beter. Nummer vijf in de rij is Thorgan Hazard met acht goals.

Ligue 1/Eredivisie: PS… Perfectie

Geen revolutie in de Ligue 1. PSG heeft na veertien speeldagen nog steeds geen enkel punt verloren en scoorde al 46 doelpunten. Geen enkele club doet beter. In de vijf topcompetities komt enkel Manchester City in de buurt met 40 doelpunten. Kylian Mbappé is topschutter met elf goals, maar moet wel Nantes-spits Emiliano Sala naast zich dulden. De Parijzenaars worden met hun zeven tegengoals wel geklopt door de club van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany, die nog maar vijf goals moest incasseren. Net als Liverpool. Ook defensieve toppers Juventus (8) en Atlético (9) krijgen dus het nakijken.

Ook in Nederland speelt nog een team dat perfect is: PSV. De club uit Eindhoven won alle dertien wedstrijd tot nu toe en zit aan een doelsaldo van +41. Hirving Lozano en co. houden daarmee het sterke Ajax af, dat ondanks 40 goals en amper 5 tegengoals al op zes punten volgt. Luuk de Jong leidt momenteel de dans met twaalf doelpunten, voor Lozano met tien en Fran Sol (Willem II) met negen.