Lonen in België voor het eerst in jaren gedaald

De reële lonen in België zijn vorig jaar met 0,3 procent gedaald. De inkomensongelijkheid in ons land is wel bij de laagste ter wereld.

Ondanks de krappe arbeidsmarkt stijgen de lonen niet in ons land. Vorig jaar daalden de reële lonen - de netto lonen rekening houdend met de stijging van de levensduurte - zelfs met 0,3 procent, dat is het laagste niveau in jaren. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).

In heel West-Europa vlakte de reële loongroei af, van 1,6 procent in 2015 tot ongeveer nul in 2017. Er is een lagere loongroei in onder meer Frankrijk en Duitsland, en loondalingen in Italië en Spanje. Opmerkelijk, vindt de ILO, want de economie herstelde zich de afgelopen jaren en ook de werkloosheid daalde gestaag.

Dat zich dat toch niet vertaalt in hogere lonen, kan komen door een tragere productiviteitsgroei, minder onderhandelingsmacht van de werknemers, onzekere economische vooruitzichten, en meer wereldwijde competitie. Mogelijk vatten onze werkloosheidscijfers ook niet altijd goed hoe de arbeidsmarkt er echt aan toe is, stelt het rapport.

De ILO bekeek ook de inkomensongelijkheid in 64 landen, samen goed voor driekwart van de werknemers wereldwijd. Daaruit blijkt dat ons land op Zweden na de laagste inkomensongelijkheid ter wereld heeft.

België heeft ook een vrij beperkte genderkloof in vergelijking met onze buurlanden. Vooral bij de hogere inkomens bestaat er in ons land nog een groot verschil in de verloning van mannen en vrouwen. Bij de 20 procent die het minste verdient, bedraagt de kloof 3 procent. Bij de 20 procent hoogste inkomens is dat 13 procent.

In een aantal landen is de genderkloof overigens omgekeerd. In landen als de Filipijnen en Costa Rica verdienen vrouwen ondertussen meer per uur dan mannen.