Organisator annuleert zelf manifestatie van gele hesjes in de Wetstraat, dinsdag in Hasselt en Herentals wél protest

Brussel / Hasselt / Genk / Herentals - Er zal dan toch geen bijeenkomst van ‘gele hesjes’ plaatsvinden in Brussel komende vrijdag. De organisator heeft het protest zélf ingetrokken. Maandag werd wel al actie gevoerd in Genk, dinsdag zijn Hasselt en Herentals aan de beurt.

De actievoerders in Limburg verzamelden om 16 uur voor het Quick-restaurant in het centrum van Genk, waarna ze doorheen Shopping 1 naar het Genkse stadhuis trokken. Leden van het extreemrechtse Voorpost deelden flyers uit op het kruispunt van de Westerring en de Europalaan, wat resulteerde in een lange wachtrij tijdens de avondspits. “De mensen moeten hun mening en frustratie kunnen uiten, en ze moeten gehoord worden”, lichtte burgemeester van Genk Wim Dries (CD&V) toe.

Hoewel de Facebookgroep op enkele dagen tijd meer dan 11.000 leden telt, daagde in het Genkse centrum een dertigtal gele hesjes en sympathisanten op. “Hier ben ik wel blij mee, want ik had op tien man gerekend”, zegt oprichter Marko Kleijn, een Nederlander die al tien jaar in Genk woont en werkt. “We zijn hier uit ongenoegen, want we worden niet gehoord.”

Na protesten in Frankrijk en Wallonië moest er volgens Kleijn ook in Vlaanderen actie ondernomen worden. Hij benadrukt dat het protest vreedzaam moet verlopen. “We moeten duidelijk maken: tot hier en niet verder. De dieselprijs moet terug omlaag. De mensen moeten zich laten horen, bijvoorbeeld door hesjes uit hun ramen te hangen”, stelt Kleijn. “We houden ook geen auto’s tegen, want we moeten de mensen meekrijgen. De gewone man pesten, is niet wat ik wil. Ik sta hier voor de gewone man.”

Herentals en Hasselt

Het protest richt zich niet enkel op de hoge brandstofprijzen, maar ook op de veel te lage pensioenen. “Ik kom speciaal van Opglabbeek naar hier, want het is nodig. Ik ga ook al tanken in Nederland”, zegt Michel Z. “Ik ga binnenkort ook met pensioen en ik zie dat niet zitten.”

Een samenwerking met de Waalse betogers sluit Kleijn niet uit. “We distantiëren ons van de toestanden in Wallonië en we roepen niet op tot geweld. We zeggen gewoon waar we voor staan en we doen ons verhaal”, aldus Kleijn. “Ze mogen mij contacteren, maar daar waren te veel relschoppers en ze hebben zich laten opfokken.”

Dinsdag voert de groep ook acties in Hasselt en Herentals. In Hasselt verzamelen de gele hesjes om 16 uur op het Kolonel Dusartplein. Zaterdag wil de groep een protestmars organiseren op verschillende locaties in Vlaanderen.

Geen manifestatie in de Wetstraat

Voor vrijdag was er protest gepland in Brussel. De actie had moeten beginnen aan het Jubelpark. Een uur later hadden de demonstranten via het rond punt aan het Schumanplein naar de Wetstraat moetnen trekken. De manifestatie had intussen toelating gekregen van de Brusselse burgemeester en van de politie. Maar nu heeft de organisator van het Facebook-evenement, Gary Ducran, het initiatief geannuleerd. Dat laat hij weten via een video die hij op Facebook zette. “De ‘gele hesjes’ is een beweging van het volk. Ik ben er niet de woordvoerder van. Ik ben gewoon een medeburger. Met mijn initiatief wilde ik een legale manifestatie organiseren. Maar het probleem is dat er daarnaast ook illegale protesten in Brussel zullen worden georganiseerd, en ik wil geen polemiek of spanningen veroorzaken.” Daarnaast verwijst de man ook naar het gebrek aan overleg tussen verschillende groepen van gele hesjes.

Hij voegt er wel aan toe dat er een andere datum wordt gezocht voor een nieuwe manifestatie.

Overgewaaid van Frankrijk naar Wallonië

Het protest van de ‘gele hesjes’ tegen de hoge brandstofprijzen ontstond in Frankrijk en waaide over naar Wallonië. Langzaam aan komt nu dus ook Vlaanderen in het zicht.