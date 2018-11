Leopold II-tunnel afgesloten in beide richtingen

Brussel - Het belooft een bijzonder zware avondspits te worden in Brussel. Door een technisch incident is de Leopold II-tunnel in beide richtingen afgesloten.

Even voor 16 uur is de Leopold II-tunnel in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. Dat betekent dat alle het verkeer bovengronds verloopt en dat zorgt uiteraard voor gigantische verkeersproblemen in het centrum van Brussel.

#TunnelBru, Wegens een technisch incident is de Leopold II tunnel gesloten in beide richtingen — Verkeersinfo Brussel Mobiliteit (@MobirisNL) 26 november 2018

Wat de precieze oorzaak is, is nog niet duidelijk. Maar de politie heeft het over een ‘technisch incident’.

Volgens Inge Paemen van Brussel Mobiliteit zou er een defect zijn met de communicatiesystemen die de infrastructuur aansturen. Daardoor kunnen de ventilatoren bijvoorbeeld niet worden bediend. Doe zorgen dat de lucht in de tunnels gezuiverd wordt.

Doordat al het verkeer bovengronds moet verlopen, dreigt het een heel zware avondspits te worden. Nu al staan er enorm lange files.

In het verleden moesten de Brusselse tunnels geregeld worden afgesloten nadat er panelen of zelfs verlichting naar beneden was gevallen. De tunnel wordt momenteel gerenoveerd.