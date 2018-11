16-jarige Doku bij Anderlecht nu al in rijtje met Tielemans en Lukaku: “Hij doet denken aan Hazard”

Amper 16 jaar en 5 maanden oud is hij, maar Jérémy Doku heeft nu al zijn eerste speelminuten in het eerste elftal van Anderlecht gekregen. In navolging van supertalenten als Youri Tielemans en Romelu Lukaku, die ook allebei zestien waren bij hun debuut.

LEES OOK. COMMENTAAR. Het belang van eigen jeugd (+)

Twaalf minuten kreeg Doku in het 4-2-verlies bij STVV, maar de lichtvoetige aanvaller maakte meteen indruk. De grootste kans die paars-wit sindsdien nog kreeg kwam er dankzij een straffe versnelling van de zestienjarige. “Doku zorgde voor gevaar. Op den duur hoopten we dat de bal veel naar hem ging”, zei Anderlecht-trainer Hein Vanhaezebrouck zelfs na de match.

LEES OOK. Anderlecht verliest weer, maar dat lag niet aan de zes jeugdspelers: “Geef die Vranjes eens flink op zijn donder”

Het sterke debuut van Doku was echter geen verrassing voor ingewijden. Bij de jeugd van Anderlecht maakte hij al een tijdlang indruk. “Doku is zo zelfzeker dat hij nooit zenuwen heeft”, vertelt Stéphane Stassin, jeugdtrainer van de U18 van Anderlecht, bij de RTBF. “Het is iemand die van nature rustig is en niet zoveel praat. Hij houdt van het spelletje. Qua mentaliteit doet hij me een beetje denken aan iemand als Eden Hazard. Hij speelt voor zijn plezier, of dat nu voor zijn vrienden is of voor 50.000 toeschouwers. Dat is ook zijn kracht.”

Doku is ook Belgisch jeugdinternational bij de U17. “Doku is fysiek klaar, bijna volwassen al”, aldus coach Bob Browaeys. “Hij heeft talent, kan dribbelen en beschikt over een buitengewone versnelling. Hij heeft bewezen dat hij de kwaliteiten heeft om op dit niveau te spelen.”

LEES OOK. Het rapport van de Anderlecht-tieners na match op STVV: “In potentie een toekomstige Rode Duivel” (+)