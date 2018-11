Mee in één minuut: chaos aan Brussel-Noord, atleet sterft plots en dalende lonen

De nieuwe busregeling aan station Brussel-Noord zorgt voor chaos . De Lijn dacht de oplossing te hebben gevonden voor de transmigranten die de busstopplaats in Brussel-Noord een onveilig gevoel geven. De stopplaats verleggen naar de nabije Vooruitgangsstraat. “Mag niet”, zegt de politie. “De bussen stoppen nu op een rijstrook waar ze niet mogen blijven stilstaan.”

Bernardo Bertolucci, een van de beroemdste Italiaanse regisseurs aller tijden, is op 77-jarige leeftijd overleden . Hij was bekend van onder andere “Last tango in Paris” en “The last Emperor”. Voor die laatste film won hij negen Oscars. De laatste jaren van zijn leven zat hij in een rolstoel door zware rugproblemen.

Twee maanden voor hij voor het eerst vader zou worden, is langeafstandsloper en crosser Niels Van Doorne (29) uit Wingene plots overleden . Hij werd zaterdagnacht onwel. Zijn vriendin Elien deed nog wat ze kon. Maar zelfs de mug-arts slaagde er niet meer in hem te redden.

Voor het eerst in jaren zijn de reële lonen in ons land gedaald , met 0.3 procent. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). In heel West-Europa vlakte de reële loongroei af, van 1,6 procent in 2015 tot ongeveer nul in 2017. De inkomensongelijkheid in ons land is wel bij de laagste ter wereld. België heeft ook een vrij beperkte genderkloof in vergelijking met onze buurlanden.

De feest­dagen zijn traditioneel een piek­periode voor winkeliers. Maar ook voor dieven die gebruikmaken van de drukte om hun slag te slaan. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) wil hen nu een halt toeroepen. Hij maakt er een prioriteit van om betrapte illegale gauwdieven te repatriëren . Dat staat in zijn ­beleidsnota voor 2019.

Het wordt nagelbijten, deze avond om kwart voor negen op de Koninklijke Sterrenwacht. Landt of crasht het ruimtetuig InSight op Mars ? “Hopelijk landt hij veilig. Dan kunnen wij de volgende twee jaar de buik van Mars bestuderen”, zegt Tim Van Hoolst van de sterrenwacht. “Maar de helft van dit soort landingen mislukt wel.”

Het ziet ernaar uit dat de gele hesjes dan toch ook naar Vlaanderen komen. Op Facebook zijn er een aantal groepen gelanceerd waarin wordt opgeroepen te protesteren in Genk en Hasselt. Daarnaast is er ook een groep die van plan is om de Wetstraat te blokkeren.