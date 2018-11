Knettergek: doelman kopt gelijkmaker binnen… in veertiende minuut van blessuretijd

Sensatie in de hoogste klasse van het voetbal in Japan. Daar heeft Shimizu S-Pulse een achterstand tegen het Vissel Kobe van ex-internationals Andres Iniesta en Lukas Podolski nog opgehaald dankzij een kopbaldoelpunt van de doelman in de veertiende minuut van de blessuretijd.

Een knotsknettergekke wedstrijd was het. De bezoekers uit Kobe stonden tot de 87ste minuut op een 1-3-voorsprong, tot Douglas voor de aansluitingstreffer zorgde. Door een lange blessurebehandeling kwam er een hele kwak blessuretijd bij en zo kwam het dat doelman Yuji Rokutan in de veertiende minuut (!) van die extra tijd alsnog de 3-3 kon binnenkoppen nadat hij mee was opgerukt voor een hoekschop.

Het zal de goalie deugd hebben gedaan, want zowel bij de 1-2 als bij de 1-3 van de bezoekers uit Kobe zag hij er niet helemaal lekker uit. Maar nog was het niet gedaan: toen Wellington twee gele kaarten op rij onder de neus kreeg, werd het hem even zwart voor de ogen. De poppen gingen aan het dansen en de voetballer van de bezoekers vond het nodig om doelman Rokutan, die zich was komen moeien, nog even met een ware judogreep tegen de grond te werken.