Piqué van Barcelona krijgt monsterboete (maar moet daar wel slechts 2,5 dagen voor werken)

Barcelona-verdediger Gérard Piqué moet een boete van 48.000 euro betalen omdat hij rondreed met een rijbewijs met punten dat niet geldig was. Dat heeft het Catalaanse Gerechtshof maandag laten weten.

De 31-jarige verdediger heeft sinds december vorig jaar geen punten meer op zijn rijbewijs staan. Volgens de Spaanse wetgeving mocht hij dan zes maanden niet rondrijden, en hij diende onder meer een sensibiliseringscursus te volgen. Piqué deed dat niet, waardoor zijn rijbewijs ongeldig bleef. Op 31 augustus hield de politie de voetballer tegen na een verkeersovertreding, waarna Piqué geen geldig rijbewijs kon voorleggen.

Piqué krijgt voor elke dag van de acht maanden dat hij in overtreding was een boete van 200 euro. In totaal moet hij zo 48.000 euro betalen. Een grote som, maar nog altijd minder dan de 72.000 euro die het parket in eerste instantie vroeg. Zo’n monsterboete is voor Jan-met-de-pet een klein drama en ook Piqué zal wel eens vloeken maar met een jaarsalaris van naar verluidt zo’n 8 miljoen euro (of 160.000 euro per week) is dat uiteraard wel wat makkelijker te verteren. Op iets meer dan twee dagen heeft hij de boete al terugverdiend...

De Barcelonees is overigens niet aan zijn proefstuk toe. In 2014 kwam hij al in aanraking met het gerecht toen hij agenten beledigde die hem een boete wilden geven voor foutparkeren.