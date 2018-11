Vrouw wil pas overleden hondje begraven in tuin, maar ontdekt per ongeluk een lijk

De politie van Modesto in de Amerikaanse staat Californië heeft zaterdag een bizarre oproep gekregen, toen een vrouw vertelde dat ze per ongeluk een lijk in haar tuin vond. De dame was met een schop een graf aan het graven voor haar overleden hond, toen ze plots op menselijke resten stootte.

Toen de vrouw uit Modesto afscheid moest nemen van haar hondje, was ze kapot van verdriet. Om hem nog dichtbij haar te kunnen houden, besloot ze hem een laatste rustplaats te geven in haar tuin. Ze nam een schop om het zand te verplaatsen, maar merkte al snel dat ze op iets veel harders dan zand aan het stoten was. Toen ze keek wat er onder de grond lag, vond ze een lijk.

De agenten waren razendsnel ter plaatse. Het Stanislaus County Sheriff’s Department bevestigt dat er inderdaad een lichaam gevonden is dat al in staat van ontbinding was. Forensische experts kwamen meteen ter plaatse. Ondertussen hebben ze het lichaam opgegraven, zodat de onderzoekers elementen kunnen verzamelen om het slachtoffer te identificeren.

Volgens de politie berust de ontdekking van het lijk werkelijk op toeval. De vrouw zelf zou immers nog niet lang in het huis leven, aldus detective Cory Brown aan de San Francisco Chronicle. Maar de dame zelf zou wel eerder al in het huis geweest zijn, omdat ze een kennis was van de vorige eigenaars. De vrouw zelf wordt niet beschouwd als verdachte en het onderzoek loopt dan ook verder.

Haar hond mag begraven worden in een ander gedeelte van de tuin, zodra het huis wordt vrijgegeven door de politie.