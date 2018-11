Nu Delferière en Vertenten er niet meer zijn, mogen deze scheidsrechters Super Sunday in goede banen leiden

De Belgische voetbalbond heeft maandagmiddag bekendgemaakt welke scheidsrechters aangeduid worden om de wedstrijden van komend weekend in de hoogste klasse te leiden. Zondag is het met Club Brugge-Standard en Anderlecht-Genk Super Sunday en daar komt toch ook een beetje prestige bij kijken. Jonathan Lardot en Bram Van Driessche werden aangeduid om beide matchen in goede banen te leiden.

Het duo Lardot-Van Driessche lijkt zo uit te groeien tot de nieuwe top twee in het Belgische scheidsrechterskorps. Vroeger was die eer weggelegd voor Sébastien Delferière en Bart Vertenten, maar dat duo is door de voetbalbond geschorst sinds de onthullingen in Operatie Propere Handen. Daarbij kwam aan het licht dat beide scheidsrechters er wel erg nauwe relaties op nahielden met spelersmakelaar Dejan Veljkovic.

