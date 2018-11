Schrijnend beeld van moeder die vuurwerk op dochtertje kleeft toont probleem van Superclasico aan

De terugwedstrijd in de finale van de Copa Libertadores tussen de Argentijnse grootmachten River Plate en Boca Juniors is opnieuw uitgesteld. Boca vraagt nu zelfs voor de groene tafel een overwinning en dus de eindzege in de Copa Libertadores, wat bij River Plate furieus wordt onthaald. Een schrijnend beeld van een moeder die vuurwerk op haar dochtertje kleeft, toont het dieper liggende probleem aan van het verregaande supportersgeweld.

Dat betekent dat er ook zondag niet gevoetbald zal worden in de Argentijnse hoofdstad. Boca had eerder op de dag gevraagd de terugwedstrijd van de finale op te schorten. Boca drong er bij de Zuid-Amerikaanse Voetbalconfederatie Conmebol op aan maatregelen te nemen “omdat de wedstrijd niet in de op voorhand afgesproken gelijkwaardige omstandigheden gespeeld kan worden”, zo klonk het in een clubmededeling en Conmebol ging daarmee akkoord. “De voorzitter en de raad van bestuur van Conmebol hebben die beslissing genomen om de gelijkheid van de sport te behouden”, klinkt het bij de voetbalfederatie. “Dinsdag plannen we in Asuncion een vergadering met de voorzitters van beide clubs en dan zullen we bekijken wanneer de terugwedstrijd gespeeld kan worden.”

Spelersbus zwaar onder vuur

Zaterdagnamiddag werd de spelersbus van Boca zwaar onder vuur genomen door aanhangers van River Plate, op weg van het spelershotel naar El Monumental. De bus werd bekogeld met stenen en andere zware projectielen, waardoor bijna alle ruiten sneuvelden. Vervolgens zouden de spelers volgens meerdere Zuid-Amerikaanse media blootgesteld zijn aan door de politie gebruikt traangas, wat voor braakneigingen en andere irritaties zorgde bij de Boca-spelers. Meerdere spelers werden overgebracht naar het ziekenhuis, zo had aanvoerder Pablo Perez glassplinters in zijn oog.

De spelers van Boca verklaarden dat ze niet meer in staat waren om te spelen en uiteindelijk besliste de Conmebol toch om de wedstrijd 24 uur uit te stellen. Meer zelfs, de club vraagt voor de groene tafel een overwinning en dus de eindzege in de Copa Libertadores...

River Plate beschuldigt Boca Juniors van verraad

River Plate-voorzitter Rodolfo D’Onofrio reageert heftig op dat voorstel. Hij beschuldigt de tegenstander van verraad. “We hebben daarbij een document getekend en vervolgens hebben we dat met een handdruk bezegeld. Nadien hoor ik dat Boca aan Conmebol gevraagd heeft om hen tot winnaar uit te roepen”, verklaarde D’Onofrio aan Radio Mitre. De River-voorzitter benadrukte dat de wedstrijd alleen dankzij zijn steun uitgesteld kon worden. De Zuid-Amerikaanse voetbalfederatie had er immers op aangedrongen de aftrap toch te laten doorgaan. “En als ze nu de zege zomaar aan Boca geven, is dat een absolute schande. Het zou gewoon verraad zijn. En is het onze fout dat de veiligheid op de route naar het stadion niet optimaal was?”, vraagt de River-voorzitter zich af.

Dinsdag zitten beide voorzitters in de Paraguayaanse hoofdstad Asuncion samen met Conmebol-voorzitter Alejandro Dominguez om een nieuwe speeldatum vast te leggen.

Schrijnend beeld

Een schrijnend beeld dat op sociale media nu de ronde doet, toont aan hoe erg het gesteld is met de mentaliteit bij de supporters. Op de beelden is te zien hoe een moeder vuurwerk met plakband op het lichaam van haar dochtertje kleeft om zo de security te omzeilen… De vrouw werd ondertussen door de politie van Buenos Aires geïdentificeerd en opgepakt.

De twee rivalen staan voor het eerst tegenover mekaar in de finale van de Copa Libertadores, het Zuid-Amerikaanse equivalent van de Champions League. De eerste Superclasico eindigde twee weken geleden in La Bombonera op een 2-2 gelijkspel. Sindsdien heeft de voetbalgekte in de Argentijnse hoofdstad zijn kookpunt bereikt. Vrijdag daagden er voor de laatste training van Boca liefst 50.000 toeschouwers op. De poorten van La Bombonera moesten zelfs gesloten worden omdat het stadion te klein was om alle toeschouwers op te vangen. Wegens de gewelddadige rivaliteit tussen beide clubs zijn in beide duels bezoekende fans niet welkom in het stadion.