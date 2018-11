Twee mannen opgepakt voor viervoudige moord in Nederlandse Enschede

De Nederlandse politie heeft maandag twee mannen aangehouden in verband met een viervoudige moord in het oostelijke Enschede. Ze zijn 32 en 57 jaar en komen uit Hengelo. De arrestanten worden ook verdacht van een zwaar geweldsincident, in Hengelo op 7 november.

Op dinsdag 13 november zijn vier lijken gevonden in een pand aan de Van Leeuwenhoekstraat in Enschede.

Bij het zware geweldsincident van 7 november werd een man mishandeld en zou er zijn gedreigd en geschoten met een vuurwapen.

In het kader van beide misdrijven zijn momenteel doorzoekingen gaande in een aantal panden in Twente. In welke panden en in welke plaatsen zegt de politie niet. Er werken tachtig mensen aan de zaak. Nieuwe arrestaties zijn niet uit te sluiten.

Na de fatale schietpartij maakte de politie bekend dat twee van de vier dode mannen eerder waren opgepakt in een zaak rond wiethandel. In het pand waar ze werden doodgeschoten, vond de politie in juni gedroogde henneptoppen. In afwachting van hun strafzaak waren ze vrijgelaten. Maar of de wiethandel ook te maken heeft met de dodelijke schietpartij, is nog onduidelijk.

In de zaak werden, afzonderlijk van elkaar, eerder twee mannen uit Enschede opgepakt maar zij kwamen weer vrij omdat ze niets met de zaak te maken bleken te hebben.