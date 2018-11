Raadslid wil dat stad dringend ingrijpt bij bouwvallig gebouw: “Elke dag vallen grote betonstukken op trottoir”

Deinze - “Elke dag vallen betonstukken met een lengte van 25 tot 30 centimeter naar beneden van een leegstand gebouw op het trottoir in de Dentergemstraat. Het wordt dringend tijd dat de stad ingrijpt om de veiligheid te waarborgen van de passanten.” Dat zegt raadslid Lieven Tack (CD&V) die de toestand ook al in het voorjaar aanklaagde.

In maart meldden we in deze krant dat een bouwvallig gebouw in de Dentergemstraat na twaalf jaar leegstand een gevaar betekende voor voorbijgangers en schoolgaande kinderen aangezien daar een stopplaats van De Lijn was.

LEES OOK. Bouwvallig gebouw in Dentergemstraat gevaar voor voorbijgangers

De Lijn heeft ondertussen de halte verplaatst naar een veiliger plaats in de omgeving maar aan de staat van het gebouw en naastliggend magazijn is nog niets veranderd. Integendeel.

Veiligheidsexpert

Afgelopen weekend sloeg gemeenteraadslid Lieven Tack (CD&V) nogmaals alarm. “De situatie is dramatisch”, zegt Lieven. “Het is vijf na twaalf geworden om aan die toestand daar iets te doen. Elke dag vallen betonstukken met een lengte van 25 tot 30 centimeter naar beneden op het trottoir.”

“Als er niets kan gedaan worden, ga ik de brandweer inschakelen. De stad blijkt intussen wel een veiligheidsexpert te hebben aangesteld. Die heeft het instortingsgevaar bevestigd. Dat is dramatisch. Ik weet dat het om een privéwoning gaat die men zomaar niet kan slopen maar zeker is dat het pand moet opgenomen worden op de inventaris van verloederde woningen die de stad heeft opgemaakt.”

“De eigenaars moeten gedwongen worden om maatregelen te nemen zo niet moet de situatie in de Dentergemstraat dringend geregeld worden. De woning en aanpalend magazijn staan sinds het overlijden van de bewoner en eigenaar al 12 jaar leeg. Alles dreigt nu op het trottoir te vallen. Het trottoir is nu afgezet met een paar hekken maar met de winter voor de deur voldoet dat niet.”

“Integendeel het instortingsgevaar wordt acuut. Hopelijk onderneemt de stad de nodige stappen en kunnen ze ofwel de panden slopen of restauraties aanbrengen op kosten van de ‘eigenaars’ die nog wel moeten terug te vinden zijn.”