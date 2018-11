Ex-trainers over de ‘kleuterklas’ van Anderlecht: “Ze kunnen nog kampioen worden. Maar dat zal niet met de jeugd zijn”

Zes spelers van minder dan 20 jaar maakten zondag in Sint-Truiden hun opwachting bij Anderlecht. Zes! Dat is nooit gezien, of het moet 63 jaar geleden zijn. In de jaren stilletjes dus. Toen Anderlecht met de vingers in de neus kampioen werd en álle clubs met eigen jeugd speelden. Maar kan op deze manier de titel worden nagestreefd? We gingen te rade bij Aimé Anthuenis, Hugo Broos, Ariël Jacobs en Johan Boskamp, ex-trainers van Anderlecht. En ze zijn het niet allemaal met elkaar eens.