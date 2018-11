Zwangere Gwendolyne en vriend botsen op bobcontrole op weg naar ziekenhuis: “Ja, hij had gedronken, maar ik kon zelf niet meer rijden”

Een 28-jarige man die zijn hoogzwangere vriendin naar het ziekenhuis bracht omdat ze op bevallen stond, is in Mechelen aan de kant gezet voor een alcoholcontrole. Omdat hij positief blies, mocht hij niet meer met de auto rijden. Een politieploeg bracht de zwangere vrouw daarop naar het ziekenhuis.

Gwendolyne De Kempeneer (22) uit Kapelle-op-den-Bos is 35 weken zwanger. “Normaal beval ik over een vijftal weken. Daarom had ik aan mijn vriend gezegd dat hij het beste nu nog eens kon profiteren en ...