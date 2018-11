Voetbalbond vervolgt KV Kortrijk alsnog voor racistische spreekkoren

KV Kortrijk wordt door het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vervolgd voor racistische gezangen tegen Standard. De Kerels moeten vrijdag om 13u00 verschijnen voor de Geschillencommissie Hoger Beroep, die het dossier in eerste aanleg behandelt.

Na de competitiewedstrijd tussen Standard en Kortrijk trok doelpuntenmaker Mpoku fel van leer tegen de West-Vlaamse supporters. Die zouden hem en ploegmaat Luyandima met racistische gebaren en spreekkoren van de wijs gebracht hebben.

Een fan bood via social media zijn verontschuldigingen aan, Mpoku aanvaardde die ook. De man in kwestie ging over het incident in gesprek met de clubleiding. KV Kortrijk wil de man gebruiken in een positieve campagne om te sensibiliseren en deed daaromtrent een voorstel bij de Pro League. Daar werd het initiatief goed onthaald, maar voorlopig is het wachten op groen licht voor het actieplan. Via politie en spotters in het stadion gingen de Kerels op zoek naar de andere daders, voorlopig zonder resultaat.

Ook vorige jaar kwamen de Kortrijkse supporters in opspraak, nadat ze het aan de stok hadden gekregen met Standard-speler Uche Agbo. Ook die kreeg onder meer oerwoudgeluiden naar zijn hoofd geslingerd. In de nasleep daarvan rolde de Pro League een actieplan uit tegen racisme in de voetbalstadions. Dat houdt onder meer de ondubbelzinnige veroordeling in van de spreekkoren.