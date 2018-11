Juve-fans sluiten Ronaldo helemaal in de armen: “Siiiiiiiii!”

Juventus staat na dertien speeldagen alweer autoritair op kop in de Italiaanse Serie A, met nu al acht punten voorsprong op het Napoli van Dries Mertens. En met nu al 9 goals en zes assists heeft nieuwkomer Cristiano Ronaldo daar een groot aandeel in. Aanvankelijk was er nog wat scepsis over de komst van de 33-jarige vedette maar op korte tijd heeft de Portugees zich in de harten van de fans gevoetbald, zoals bleek na zijn doelpunt tegen SPAL (2-0).