Minister De Block krijgt weinig steun voor strengere RSZ-regels in het voetbal

Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) staat alleen met haar voornemen om het RSZ-voordeel van voetbalclubs te hervormen. Coalitiepartners N-VA en CD&V vragen meer tijd voor de clubs, zodat die zelf met voorstellen kunnen komen. “We mogen geen paniekvoetbal spelen”, aldus N-VA-Kamerlid Wim Van der Donckt.

“Iedereen lijkt ervan overtuigd dat er iets moet gebeuren, maar ik wil ook daden zien. Ik vroeg een signaal, maar heb het niet gekregen.” Het was een doel­gerichte Maggie De Block (Open VLD) die afgelopen weekend haar diensten de opdracht gaf om het RSZ-voordeel voor ­eersteklasseclubs “af te schaffen of af te bouwen”. Maar zowel N-VA als CD&V remt de minister van Sociale Zaken nu af. Haast en spoed is zelden goed, klinkt het bij de andere meerderheidspartijen.

“Het is ongetwijfeld goed ­bedoeld van de minister, maar we mogen geen paniekvoetbal spelen”, zegt Kamerlid Wim Van der Donckt (N-VA). “Ze grijpt begrijpelijkerwijs het momentum rond operatie Propere Handen aan om te hervormen. Toch moeten we een duidelijk onderscheid blijven maken tussen die malafide makelaars en het ­sociale statuut van voetbalclubs, want eigenlijk heeft dat weinig met elkaar te maken.”

LEES OOK. Vuilnisman betaalt meer belastingen dan topvoetballer… maar voor hoelang nog? 10 vragen over de fiscale voordelen in het voetbal (+)

N-VA stelt daarom voor om de clubs nog tot het eind van dit jaar te geven, zodat ze zelf met een voorstel kunnen komen. “Doen ze dat niet, dan is het aan de regering om de koppen bij ­elkaar te steken en een eigen hervorming naar voren te schuiven. En als de profclubs een beetje verstandig zijn, dan zullen ze dat ook doen”, klinkt het.

“Hervorming is nodig”

En hoe moet die RSZ­korting dan worden hervormd? Een denkpiste die binnen N-VA-kringen circuleert, is dat het principe zou worden omgekeerd. Op dit moment betalen de clubs slechts RSZ-bijdragen tot het bedrag van 2.327 euro. Ook wie nu veel meer dan die som verdient, draagt niet meer af dan 304,09 euro. Een fiscaal cadeau dat zo goed is voor een totale jaarlijkse korting van 70 miljoen euro voor de clubs.

LEES OOK. Zoveel verdient een profvoetballer in België

“Waarom zouden we niet ­werken met een ondergrens, waarbij RSZ wordt betaald ­vanaf een bepaald bedrag?”, zegt Van der Donckt. “Het systeem moet hoe dan ook worden vernieuwd. Daarbij moeten de jeugdwerking van de clubs en transparantie centraal staan. Maar tegelijkertijd mag het niet de bedoeling zijn dat onze competitie aan concurrentiekracht verliest ten opzichte van het buitenland.”

N-VA plaatst zich met die ­kritiek op de lijn van CD&V, dat afgelopen weekend al aangaf dat de clubs wat hen betreft meer tijd moeten krijgen. “Ik zie een grote bereidheid bij hen om stappen vooruit te zetten”, zei vicepremier Kris Peeters daarover. ­Eerder had de Pro League, de vereniging van profclubs, ook al aangekondigd dat ze zelf een voorstel zal doen.

LEES OOK. Alleen een kelner betaalt minder sociale zekerheid dan een voetballer. Hoe kan dat?

Het kabinet-De Block blijft ­onbewogen onder de bezwaren van de coalitiepartners. “Wij wachten nog steeds op een ­signaal vanuit de profclubs. Wij gaan daarom gewoon door met het opmaken van mogelijke ­scenario’s waarmee we uiteindelijk naar de regering zullen trekken”, zegt een woordvoerder.