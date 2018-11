Geen discriminatie van holebi’s op huurmarkt, Unia vraagt tóch extra onderzoek: “Praktijktests mét acteurs”

Worden homo’s en lesbiennes gediscrimineerd op de huurmarkt? Neen, zo blijkt uit een praktijktest in Gent. Toch zijn Gelijkekansencentrum Unia en holebikoepel Çavaria niet overtuigd. Zij geloven dat huisbazen holebi’s na een persoonlijke ontmoeting wel degelijk discrimineren. En dus vragen ze nu praktijktests ter plaatse, mét acteurs.

Een team van de VUB ver­zamelde 943 advertenties in Gent en stuurde telkens twee mails naar de makelaar of verhuurder van elk pand: één in naam van een hetero­koppel, één in naam van een holebikoppel. “Bedoeling: ­nagaan of homoseksuele koppels even vaak worden uit­genodigd om het huis te komen bekijken als heteroseksuelen”, zegt professor Pieter-Paul Verhaeghe. “Uit de resultaten blijkt dat holebikoppels niet gediscrimineerd worden bij het uitnodigen. Integendeel, homokoppels krijgen iets vaker een uitnodiging dan hetero’s, vooral bij duurdere huizen.”

Bij holebikoepel Çavaria zijn ze niet overtuigd. “Wat gebeurt er in een latere fase, bij een persoonlijke ontmoeting met de kandidaat-huurders?”, zegt woordvoerder Jeroen Borghs. “En wat met transgenders? Krijgen zij een eerlijke kans om te huren? Daarom vragen wij praktijktesten mét acteurs, want wij krijgen wel degelijk signalen dat ­holebi’s worden benadeeld.”

Gelijkekansencentrum Unia sluit zich daarbij aan. “Bij een koppel mannen ­horen we ­regelmatig dat de eigenaar een ‘stabiel koppel’ verkiest. Bij vrouwen vraagt een eigenaar bijvoorbeeld wie de tuin gaat onderhouden”, zegt ­directeur Els Keytsman.

“Mag je ook al niet meer vragen wie de tuin gaat onderhouden?” zucht Katelijne D’Hauwers, directeur van Verenigde Eigenaars. “Dit is toch je reinste nonsens. Voor een verhuurder gelden maar twee regels: zal de huurder elke maand op tijd betalen, en zal hij of zij mijn huis goed onderhouden. Laten holebi’s nu net doorgaans kapitaalkrachtiger zijn dan heterokoppels, al was het maar omdat de meesten geen kinderen hebben, en ook bekendstaan als zorgzaam.”

“Het is ook nooit goed”

D’Hauwers heeft het stilaan gehad met die praktijktests. “Nu komen we eens positief uit zo’n test, en dan is het ook weer niet goed. Ik vind het echt jammer dat organisaties als Unia en Çavaria hun bestaan moeten rechtvaardigen door nieuw onderzoek te vragen wanneer de uitkomst hen niet bevalt. Dit begint stilaan op een heksenjacht te lijken. Voor alle duidelijkheid: discriminatie is verboden, maar kandidaten selecteren op basis van relevante criteria mag wel.”

Toch sluit professor Verhaeghe niet uit dat “de seksuele geaardheid van een kandidaat-huurder een grotere rol speelt in de latere fase van het verhuurproces, bijvoorbeeld wanneer beide partijen elkaar ontmoeten. Praktijktests, liefst op Vlaams of ­Belgisch niveau, kunnen dat aantonen, maar evengoed ­ontkrachten.”