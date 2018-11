Na urenlange ondervraging in tranen tot jury: “Alstublieft, ik heb het niet gedaan”

Leuven -

Keer op keer werd Ronny Claes (51) gisteren in de hoek gedreven, tijdens zijn ondervraging door de assisenvoorzitter. De buschauffeur boog de rug, maar hij knakte niet. Claes blijft na een urenlange ondervraging volhouden dat hij Anne Collaer (47), zijn ex-vrouw en de moeder van zijn kinderen, niet vermoord heeft. “Ik ben de dader niet. Alstublieft, ik heb geen moord begaan”, zei Claes, met tranen in de ogen, aan zijn jury. “Ik vind het heel erg dat de onderzoekers hier alleen maar in mijn richting kijken.”