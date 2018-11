Krijgt Vincent Kompany nog eens een kans?

Vanavond weer Champions League en het is vooral uitkijken naar het duel Olympique Lyon-Manchester City. De Citizens hebben genoeg aan een gelijkspel voor kwalificatie, bij winst is de ploeg van Pep Guardiola meteen verzekerd van groepswinst. Met de loodzware maand december voor de deur zou het dan ook wel eens kunnen dat Vincent Kompany nog eens in de basis mag starten.

Olympique Lyon Olympique Lyon Manchester City Manchester City is weer ­helemaal fit, maar het is ­geleden van de FA Cup op 1 november dat hij in de basis stond.

De Rode Duivel is einde contract en wil nog twee jaar voetballen bij City, het wordt dus hoog tijd dat de captain van City, gisteren gretig trainend, zich nog eens bewijst op het hoogste niveau. Van de vier voorgaande Champions League-matchen speelde hij trouwens alleen in Hoffenheim.