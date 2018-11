De puppy's die de vrede bestendigen: “vredeshond” van Kim Jong-un aan Zuid-Korea bevalt van hondjes

Al zeven decennia woedt er een zwaar conflict tussen Zuid- en Noord-Korea, maar nu staan er zes puppy’s symbool voor hun groeiende vriendschap. “Vredeshond” Gomi was eerder dit jaar een geschenk van Kim Jong-un aan zijn zuiderburen, maar het is Moon Jae-in die laat weten dat ze bevallen is. De Zuid-Koreaanse president wilde met de eerste beelden laten zien dat hij een toekomst vol liefde en nieuw leven ziet tussen de twee Korea’s.

Foto: The Blue House

Als symbool kan het tellen: de Noord-Koreaanse jachthond Gomi heeft sinds 9 november zes kleine puppy’s rondom zich huppelen in haar thuis in Zuid-Korea. Drie reutjes, drie teefjes. “De drachttijd van honden is ongeveer twee maanden”, reageerde president Moon Jae-in blij in een tweet met de allereerste foto’s van de diertjes. “Gomi moet daarom wel zwanger zijn geweest toen ze naar ons toe kwam.”

Dankbaar voor het blijk van geloof in de toekomst, stuurde Zuid-Korea mandarijnen terug als dank na de bevalling.

Gomi en haar zes kindjes zullen nu samen met de Noord-Koreaanse hond Songgang mogen spelen met de Zuid-Koreaanse hond Tory en de kat Jjing-Jjing. “Dat is een prachtige vriendschap”, zegt Moon Jae-in. “Ik hoop dat de relatie tussen de Korea’s ook zo zal blijven.”

Niet de eerste keer

Noord-Korea stuurde al eerder een hond als cadeau naar de Zuid-Koreaanse president. In 2007 schonk Kim Jong-il (de vader van Kim Jong-un) al twee honden aan hun buurland. Zij stuurden als dank ook twee dieren van het lokale ras Jindo naar hun noorderburen. Maar puppy’s van de honden kwamen er tot nog toe niet.