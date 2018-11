Club Brugge met de bus naar Dortmund, Duitse politie waarschuwt fans

De spelers van Club Brugge reizen vandaag met de bus naar Dortmund, waar ze woensdag in de Champions League aantreden tegen Borussia. Het vertrek is om 9 uur aan Jan Breydel, rond 13 uur zou de bus in het Ruhrgebied moeten aankomen. ’s Avonds staat nog een training in het Signal Iduna Park (het vroegere Westfalenstadion) op het programma.

Morgen volgen dan zo’n 4.000 Brugse fans (sommige bronnen spreken zelfs van 5.000 tot 6.000 supporters) Club naar Duitsland. Het bezoekende vak van 3.200 Brugse supporters is al enkele weken uitverkocht. Daarnaast hebben verschillende supportersclubs berichten opgevangen dat vele honderden (tot mogelijk een paar duizenden) Belgische fans via Dortmund aan kaartjes zijn geraakt. Ze verzamelen rond de Dortmundse kerstmarkt voor een vroeg eindejaarsfeestje.

Duitse politie waarschuwt

De Duitse politie schreef gisteren een brief in het Nederlands aan de Belgische fans met de vraag zich terughoudend op te stellen. Omdat heel wat supporters kaarten kochten zonder identiteitscontrole, via de website van de club, bestaat de kans dat supporters met een stadionverbod de verplaatsing van dik 300 kilometer maken.

“Bij alle soorten van gewelddadige ruzies zal de politie ingrijpen en zullen strafrechtelijke sancties volgen”, waarschuwt de Duitse politie.

Sportieve opsteker

Sportief goed nieuws voor Club Brugge: Dennis en Denswil hebben de selectie gehaald voor de wedstrijd van morgen in Dortmund. Dennis viel meer dan een maand geleden uit in de thuiswedstrijd tegen Monaco en mist in principe wedstrijdritme, maar door het gebrek aan flankspelers komt de Nige­riaan mogelijk toch meteen aan de aftrap.

Ook Denswil is er opnieuw bij, nadat hij twee weken out was met een enkelblessure, die hij opliep op het veld van Charleroi. Hij start normaal gezien in de ploeg ten nadele van Decarli, tenzij de medische staf geen groen licht geeft voor een volledige wedstrijd.

Cools, Vlietinck, Diatta en Danjuma blijven out, net als de langdurig geblesseerde Vossen.