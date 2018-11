Filip Peeters wordt “bedankt om beerput open te trekken”

In ‘Die Huis’ vertelt Filip Peeters over seksueel misbruik door paters op zijn middelbare school. Foto: vrt

“Bedankt om eindelijk die beerput open te trekken.” Het is een van de vele berichten die Filip Peeters (55) gisteren van klas- en schoolgenoten kreeg. Het nieuws dat de acteur in Die Huis op Eén een boekje zou opendoen over misbruik in zijn oude school, maakte heel wat los.

Veel klas- en schoolgenoten stuurden Filip Peeters berichten nadat onze krant ­bekendmaakte dat de acteur vanavond in Die Huis zou praten over het misbruik in zijn middelbare school, het Heilig Hartcollege in Tervuren. Peeters werd niet misbruikt, maar wel herhaaldelijk sek­sueel benaderd. “Als je niet mondig genoeg was, hadden ze je vast”, zegt hij in de uitzending. De school maakt nog steeds deel uit van operatie Kelk, het onderzoek naar misbruik in de Kerk. Er zijn klachten van leerlingen die aangerand zijn, onder anderen door de toenmalige schooldirecteur. De feiten dateren wel van lang geleden.

Peeters zegt dat heel wat klas- en schoolgenoten het misbruik bevestigen: “Ik kreeg een bericht van iemand dat het soms ook gewoon om puur machtsmisbruik ging. Uit frustratie sloegen ze er soms gewoon op los, stond te lezen.” Peeters zag ook het persbericht van de huidige directie van de school. Er wordt benadrukt dat de feiten “zich meer dan veertig jaar geleden hebben afgespeeld” en dat ­elke vorm van kindermisbruik streng veroordeeld moet worden. Peeters is blij dat het misbruik tot het ver­leden behoort, tot de tijd “waarin geestelijken nog heiligen waren”. Priester Rik ­Devillé raadde Peeters in onze krant aan zich te melden als slachtoffer, ook al ging het “slechts” om handtastelijk­heden. Maar de acteur is dat niet van plan: “De directeur van toen is overleden, ik denk niet dat het veel zoden aan de dijk zou brengen. Ik had het geluk dat ik een grote mond had, ­anderen hadden die niet. Ik vind het nog altijd jammer voor de slachtoffers.”

