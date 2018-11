Vroegere wildebras en in de voetsporen van Nainggolan: wie zijn de twee nieuwste “Hein Babes”?

Matt Busby, de legendarische coach van Manchester United, had in de jaren 50 een elftal vol eigen talenten, bijgenaamd de ‘Busby Babes’. Bij Anderlecht zijn er nu de Hein Babes. Sinds hij coach is van Anderlecht, lanceerde Vanhaezebrouck al 11 jonkies. Weliswaar niet allemaal even succesvol, maar zo geliefd bij de fans dat hen nederlagen zoals zondag op STVV worden vergeven omdat ze bij momenten toch hun klasse toonden. Wij stellen u zijn laatste twee lanceringen voor: Jérémy Doku (16) en Yari Verschaeren (17).