Luc Devroe gaat niet zelf opstappen bij Anderlecht, krijgt hij andere rol?

Zondag was hij al op Sint-Truiden en gisteren was Luc Devroe ook present op zijn bureau in Anderlecht. De RSCA-manager is geenszins van plan zelf op te stappen nadat hij werd afgerekend op zijn transfers en door voorzitter Marc Coucke werd opzijgeschoven. Als het gevoel heerst dat Devroe straks geen toekomst meer heeft op Anderlecht, zal Coucke hem dus moeten ontslaan en een opstapvergoeding moeten betalen.

Het ziet er dus eerder naar uit dat Devroe zal aanblijven bij paars-wit in een andere rol. Na zijn vakantie in Senegal had hij ook al een onderhoud met de nieuwe sportieve baas Michael Verschueren en woensdag op een grote persconferentie zal blijken wat diens plannen zijn. Het was trouwens Devroe die enkele weken geleden het meeste initiatief nam om Pär Zetterberg terug te halen naar de club.

Of woensdag ook een nieuwe sportief directeur zal worden voorgesteld, moet eveneens nog blijken. Gisteren raakte via Sporza bekend dat Anderlecht ook al twee pogingen deed om Luciano D’Onofrio weg te halen bij Antwerp, maar dat die weigerde. Sporza-commentator Peter Vandenbempt voegde er ook aan toe dat Thierry Henry op de lijst stond met potentiële versterkingen voor de technische staf, maar die koos voor het trainerschap bij AS Monaco.