Georges Leekens verbaasd over ontslag: “Ik heb fantastisch werk geleverd”

“Een verschil in visie. Zo snel kan dat hier gaan.” Zo verklaart Georges Leekens (69) zijn ontslag – na anderhalve maand – bij het Tunesische Etoile du Sahel. “De resultaten waren goed, maar toen ik begreep dat ik niet verder kon werken op mijn manier, heb ik meteen gezegd: Dan kunnen we beter uit elkaar gaan. Ge kent me.”

Etoile had onder Leekens zes competitiematchen nog niet verloren, het stond vierde én had zich geplaatst voor de volgende ronde van de Arabische Champions League. Wat dan dat “verschil in visie” precies inhield, kan Leekens moeilijk omschrijven. “Aan mijn 3-5-2-systeem lag het niet. Ik wilde hier iets heropbouwen en we verschilden van mening of een paar jonge talenten al dan niet al konden worden gebracht.”

Leekens ziet meteen al de voordelen van zijn ontslag. “Ik kom vrijdag af voor het trouwfeest van mijn dochter Gaby en zou ’s nachts nog terugvliegen om één uur voor de volgende match bij mijn ploeg te kunnen zijn. Nu kan ik tot vijf uur ’s morgens feesten.” (lacht) Of zijn 26ste trainersjob de laatste zou kunnen zijn, houdt hij in het midden. “Dat zien we wel. Ik weet alleen dat ik hier fantastisch werk heb geleverd.”