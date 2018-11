Misdaadauteur Luc Deflo (60) overleden na ernstige ziekte

De bekende Vlaamse misdaadauteur Luc Deflo is maandagavond op 60-jarige leeftijd overleden in Mechelen. De schrijver was al een tijdje ernstig ziek.

Deflo was een geliefde en populaire auteur. De Mechelaar debuteerde net geen twintig jaar geleden met Naakte Zielen (1999), een psychologische thriller rond het speurdersduo Deleu en Bosmans. Met dat boek werd hij meteen ook genomineerd voor de Hercule Poirotprijs. In 2008 won hij die met zijn boek Pitbull. Zijn eerste boeken hadden steevast zijn thuisstad Mechelen als decor. Alles samen scheef hij 35 boeken, maar ook toneelstukken en scenario’s. Van Deflo’s psychologische thrillers werden meer dan 650.000 exemplaren verkocht.

Luc Deflo was al een hele tijd ziek. Begin deze maand werd hij met spoed opgenomen in het ziekenhuis. “Tot zijn grote verdriet kon hij daardoor niet meer aanwezig zijn op de Boekenbeurs in Antwerpen”, zegt zijn zus Ingrid die het overlijden bevestigt. Maandagavond is de schrijver omringd door zijn familie overleden in het AZ Sint-Maarten in zijn geboortestad. Zijn beste vrienden kwamen in het ziekenhuis nog afscheid van hem nemen. Hij was in februari dit jaar zestig geworden.