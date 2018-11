Adnan Januzaj helpt Sociedad met assist aan zege, Steven Defour onderuit met Burnley in degradatietopper

Adnan Januzaj heeft maandag Real Sociedad met een assist aan een 2-1 zege tegen Celta Vigo geholpen. De voorzet van de Rode Duivel werd in de 57e minuut in doel gekopt door David Zurutuza. Dat was goed voor de 2-0. In de eerste helft had Mikel Oyarzabal (37e) de score geopend.

In de 63e minuut mocht Januzaj gaan rusten. Acht minuten voor tijd werd het via Maxi Gomez nog 2-1. In de stand is Sociedad na dertien speeldagen achtste, op zes punten van leider Sevilla en slechts één van Real Madrid.

Foto: Action Images via Reuters

Op de dertiende speeldag in De Premier League leed Steven Defour met Burnley een 1-2 nederlaag tegen Newcastle. Bij de rust stond de eindstand al op het bord. Defour werd zeven minuten voor tijd naar de kant gehaald. Burnley is zeventiende en op drie na laatste, met slechts één punt voor op Southampton, Cardiff en Fulham.