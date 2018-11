CLUBNIEUWS. Vermant in beeld bij AA Gent, twee geblesseerden terug op training bij Standard

Sven Vermant (ex-T1 Waasland-Beveren) is in beeld bij AA Gent, als beloftentrainer weliswaar. Bij Kortrijk bleek na de match dat Mboyo een aardige trap op zijn enkel had gehad, maar wellicht zonder erg. Het wel en wee bij de eersteklassers, gebundeld in het clubnieuws.

CLUB BRUGGE. Beloften winnen met 4-0 van Oostende

De beloften van Club hebben met 4-0 gewonnen van KV Oostende. Oseï-Berkoe maakte al snel de 1-0 en na de rust zorgde de jongeling eigenhandig voor de 2-0 nadat KVO het evenwicht tijdelijk kon herstellen. Ngonge en Cambier dikten aan tot 3-0 en 4-0. Baiye en Fadiga zaten op de bank bij de A-kern op hetzelfde moment tijdens Club Brugge-Zulte Waregem en waren afwezig. Morgen/woensdag spelen de beloften van Club Brugge net als de A-kern hun wedstrijd tegen Dortmund in de Youth League.(jve)

AA GENT. Vermant in beeld als beloftecoach

Sven Vermant (ex-T1 Waasland-Beveren) is in beeld als beloftetrainer bij AA Gent. Huidige beloftecoach Bart Van Renterghem wordt immers genoemd als kandidaat (met Yves Van Borm) om hoofdtrainer te worden van Aalst. Gisteren kwamen met Awoniyi, De Smet, Azango, Derijck, Mostafa, Koita, Dompé, Smith, Arroyo, Raskin en De Busser elf A-kernspelers aan de aftrap bij de beloften tegen Charleroi. Koita en Azango scoorden, maar toch kwam AA Gent niet verder dan een 2-2-gelijkspel. (vdm)

STANDARD. Bastien en Emond trainen met groep

Van de vele geblesseerden hebben Samuel Bastien en Emond gisteren gewoon met de groep kunnen meetrainen. Op Cavanda (schouder), Cimirot (kuit, zou vandaag hernemen) en Marin (enkel, dag per dag evaluatie) is het nog wachten. Tot dusver verkocht de club 11.000 tickets voor de cruciale match van donderdag tegen Sevilla. (bfa)

RC GENK. Servische ref kent Malmö

Malmö-Genk wordt donderdag geleid door Srdjan Jovanovic. De 32-jarige Serviër is aan zijn derde Europese campagne bezig en floot nooit eerder een wedstrijd van een Belgisch team. In Malmö kent Jovanovic zijn weg wel: hij leidde eerder dit seizoen de heenmatch van het duel in de EL-play-offs tussen Malmö en Midtjylland (2-2) in goede banen. De 15-jarige doelman Vic Chambaere tekende afgelopen weekend zijn eerste contract bij RC Genk. Chambaere kwam drie jaar geleden over van Kortrijk. (mg)

KV KORTRIJK. Mboyo geraakt aan enkel

Toen Ilombe Mboyo zaterdag in Oostende door zijn coach Vanderhaeghe naar de kant werd gehaald, mankte hij. Na de match bleek dat Mboyo een aardige trap op zijn enkel had gehad. De noppen van zijn tegenstander hadden een schram van drie centimeter nagelaten. “Het is niet zo erg, maar ik leg er voor de zekerheid ijs op. Mijn enkel is in orde”, zei Mboyo meteen na de match.

Voor de match tegen Moeskroen zal Vanderhaeghe dus weer een beroep kunnen doen op zijn goalgetter. (gco)

ZULTE WAREGEM. Combiregeling voor bekerderby

Op dinsdag 4 december bekert Zulte Waregem op het veld van KV Kortrijk in de 1/8ste finales. Essevee krijgt 862 plaatsen toegewezen. Opgelet: tickets zijn alleen in voorverkoop te verkrijgen bij de officiële fanclubs. Er is een combi-regeling van kracht. Een kaartje voor een volwassene kost 15 euro. Ben je jonger dan 12 jaar, dan kost een ticket 5 euro. De verplaatsing kan enkel gemaakt worden met de bussen van de fanclubs. Er is geen parking voorzien voor supporters die met de eigen wagen afzakken. (jcs)

CERCLE BRUGGE. Zonder Mercier en Luisamba tegen Charleroi

De groep kreeg gisteren vrij. Vandaag is er gesloten training. Morgen zijn er twee sessies, waarvan één open in de voormiddag. Mercier en Lusamba zijn zaterdag geschorst op Charleroi, waar de match al om 18 uur begint. De halfjaarabonnementen kunnen aangekocht worden met een uitzonderlijke winterkorting van 25 procent. De beloften speelden gisteren in Petegem tegen Zulte Waregem. (kv)

LOKEREN. Mpati en Rassoul weer op training

Trainer Trond Sollied kreeg gisteren goed nieuws vanuit de Lokerse ziekenboeg. Zoals aangekondigd waren verdediger Tracy Mpati (foto) en verdediger/middenvelder Joher Rassoul hersteld van hun blessures. Het duo sloot gisterenmiddag ook meteen aan op de groepstraining. En zo liggen enkel Filipovic, Mujangi Bia en Van Moerzeke nog in de lappenmand. (whb)

WAASLAND-BEVEREN. Beloften winnen van Antwerp

De beloften wonnen hun wedstrijd tegen Antwerp: 2-1. De thuisclub kwam op voorsprong via Heymans na een heerlijk balletje van Verstraete. Op slag van rust verdubbelde Lulic de voorsprong, alweer na een assist van Verstraete. Na rust maakte Nöstlinger de aansluitingstreffer. Tuur Dierckx speelde 45 minuten in de spits. Opstelling: Debaty, Schryvers, Gamboa, Liessens (81’ Van Noten); Badibanga, Jubitana (81’ Ben Omar), Verstraete, Heymans, Foulon; Lulic (81’ Trari), Asomani (46’ Dierckx). (whb)

ANTWERP. Teunckens valt uit bij beloften

Jens Teunckens moest gisteren in die beloftewedstrijd tegen Waasland-Beveren al na een halfuur naar de kant. De doelman was tegen de paal gebotst en er wordt gevreesd voor een hersenschudding, maar pas vandaag volgt daar uitsluitsel over. (gegy, whb)