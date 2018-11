Bernie Sanders overweegt het weer op te nemen tegen Trump in 2020: “Hij moet verslagen worden”

Bernie Sanders overweegt om zich in 2020 opnieuw kandidaat te stellen bij de presidentsverkiezingen in de VS. Hij wil dat doen “als hij het beste geplaatst is” om de Republikein Donald Trump te bekampen, verklaarde hij aan New York Magazine.

Sanders was bij de vorige verkiezingen twee jaar geleden ook al kandidaat voor de Democraten, maar moest uiteindelijk het onderspit delven tegen Hillary Clinton. Zij bleek echter minder populair dan Trump. Sanders zetelt nu als onafhankelijke in het Amerikaanse Congres en werd bij de ‘midterm’-verkiezingen herverkozen.

Hij sluit niet uit zich opnieuw kandidaat te zullen stellen, bij gebrek aan beter. “Als blijkt dat ik de beste kandidaat ben om Trump te bekampen, dan zal ik waarschijnlijk kandidaat zijn. Maar als iemand anders opduikt die het om één of andere reden beter zou doen dan mezelf, dan zal ik alles doen om ervoor te zorgen dat hij of zij verkozen wordt”, verklaarde de 77-jarige senator uit Vermont. Hij wees erop dat hij geen miljonairskind is van wie de ouders willen dat hij president van de VS wordt. “Ik sta ’s ochtends niet op met het brandend verlangen om president te zijn”.

“Er zijn ook andere heel goede kandidaten, van wie velen mijn persoonlijke vrienden zijn. Ik denk dat wat nu belangrijker is, is dat Trump verslagen wordt, zijn haatdragende retoriek en zijn verdeeldheid, en dat we respectvol samenkomen als een natie.”

Sanders was in 2016 met zijn relatief linkse programma erg populair bij de jeugd. Dinsdag brengt hij een nieuw boek uit waarin hij een blik werpt op de toekomst: ‘Where We Go From Here: Two Years In The Resistance’. Sanders hekelt de verdeeldheid die Trump zaait met zijn demagogische discours en pleit ervoor jongeren te verenigen rond een progressief programma.

Trump liet eerder al verstaan dat hij kandidaat is voor een tweede termijn.