“Trumps ex-campagneleider Manafort heeft gelogen tegen speciaal aanklager”

Robert Mueller, de speciaal aanklager die belast is met het onderzoek naar mogelijke Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen in de VS, beschuldigt Paul Manafort van leugens. Dat staat in een gerechtsdocument dat maandag werd vrijgegeven. De ex-campagneleider van Trump zou sinds het treffen van een schikking enkele maanden geleden, meermaals gelogen hebben over een aantal thema’s tegen de FBI en tegen Mueller. Op die manier zou hij ook de voorwaarden van de schikking geschonden hebben.