Te weinig vrouwen rond de tafel? Voor niemand bestuursvergoeding

Sinds de zomer van 2011 mogen de bestuursraden van de grote Belgische beursgenoteerde bedrijven nog hooguit twee op drie bestuurders van hetzelfde geslacht tellen. Die zogeheten ‘Quotawet’ moest de top van ons bedrijfs­leven vervrouwelijken. Met succes, zo blijkt, maar er zijn ook slechte leerlingen.

Het aantal vrouwen in bestuursraden is tussen 2008 en 2017 verdrievoudigd. Dat blijkt uit een analyse van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen bij 115 beurs­genoteerde bedrijven.

“We zien een structurele vooruitgang”, zegt Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het IGVM. “Sinds de invoering van de Quotawet is het aantal bestuursleden min of meer hetzelfde gebleven en is de samenstelling van de raden van bestuur veranderd.” De vrees dat de bedrijven extra bestuurszetels zouden creëren speciaal voor vrouwen om aan de wet te voldoen, is dus niet bewaarheid: “Geleidelijk aan hebben vrouwen tijdens herbenoemingen mannen opgevolgd of ­vervangen.”

Onze bedrijven komen van ver. In 2008 waren er nog 60 zonder ook maar één vrouwelijke bestuurder, vandaag zijn er dat nog ‘maar’ 12. Ook het aantal bedrijven met slechts één vrouw aan de bestuurstafel is in die periode gehalveerd. “Toch bereikt het gemiddelde aantal vrouwen in 2017 nog steeds geen derde, zoals voorgeschreven door de Quotawet”, klinkt het bij het Instituut. Zo zetelden er vorig jaar ‘nog maar’ 26,8 procent vrouwen in de raden van bestuur van de onderzochte bedrijven. Weliswaar een pak beter dan in 2008, toen het er om maar 8,2 procent ging, maar toch nog altijd onvoldoende.

Verbod op (nieuwe) mannen

Ere wie ere toekomt: sommige bedrijven doen beter dan de Quotawet voorschrijft. Bij drie van hen – EVS Broadcast Equipment, Immobel en Melexis – zetelen zelfs even veel mannen als vrouwen in de raad van bestuur. Maar daar staat tegenover dat 22 van de 71 grote beursgenoteerde privébedrijven – dat is één op de drie – de wetgeving aan hun laars lappen. Het gaat om AB InBev, Biocartis, Campine, Cenergy, CFE, Connect Group, D’Ieteren, Floridienne, FNG Group, Hamon, Jensen Group, Leasinvest Real Estate, Miko, Ontex, PCB, Picanol, Resilux, Roularta Media, Sabca, Solvac, Spadel en Viohalco.

Voor de kleine en middelgrote beursgenoteerde privébedrijven geldt de Quotawet pas vanaf volgend jaar. Toch halen nu al 22 van de 38 onderzochte bedrijven het minimale ­quotum.

Bedrijven die nog niet (of niet meer) aan de wet voldoen, moeten die ­scheve situatie rechtzetten op hun eerstvolgende algemene vergadering. En dat kunnen ze maar beter doen, want de sancties zijn niet van de poes. Zolang niet minstens één op de drie bestuurders een vrouw is, worden de vergoedingen van de bestuurders tijdelijk geschorst. Ze kunnen pas weer aanspraak maken op die vergoeding zodra de raad van bestuur opnieuw volgens de wet is samengesteld. Bovendien mogen die bedrijven geen mannelijke bestuurders meer benoemen maar nog enkel vrouwen, en dat tot hun raad van bestuur opnieuw voldoet aan de Quotawet. Benoemen ze toch een man, dan is die benoeming “vatbaar voor nietigverklaring” wanneer iemand naar de rechtbank stapt.